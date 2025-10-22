YouTube, Shorts kaydırma bağımlısı olanlara çözüm getiriyor

YouTube'a her ne kadar gelen özellikler kullanıcıları platformda daha uzun tutmaya itse de vakitlerini çok uzun süre geçirenlere yine çözüm YouTube'dan geliyor. Kullanıcılara artık Shorts videoları için günlük görüntüleme sınırı belirleme imkanı sunuluyor.

Birkaç yıl önce oldukça artan kısa içeriklere/videolara bağımlılık günümüzde çok daha ileri seviyeye ulaştı. Dikkat süresini düşüren ve uzun soluklu içeriklerden uzaklaşmaya neden olan bu yatkınlık, bağımlılıkların doğmasına da neden oluyor.

YouTube Shorts kaydırma döngüsünden çıkamayanlara gelen özellik, kullanıcıların kendilerini sınırlamalarına yardımcı olmak için sunuluyor.

Kullanıcılar uygulamanın ayarlar bölümünden Shorts videoları için günlük görüntüleme sınırı belirleyebiliyor. Bu belirlenen süre aşıldığında ise ekranda kullanıcıya hatırlatma penceresi çıkıyor ancak buradaki uyarı penceresi istenirse kapatılıyor ve Instagram'da da olduğu gibi video izlemeye devam edilebiliyor.