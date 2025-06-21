YouTube videoları gizlice yapay zeka eğitimi için kullanılıyor

Google, YouTube’da yer alan milyarlarca videoyu yapay zeka modellerini eğitmek için kullanıyor. Edinilen bilgilere göre teknoloji devi, Gemini ve video üretim aracı Veo 3 gibi gelişmiş modellerini YouTube arşivi üzerinden eğitiyor. Google, bu durumu doğrularken yalnızca belirli bir video alt kümesinden faydalandığını ve içerik sahipleriyle yapılan özel anlaşmalara saygı duyduğunu ifade etti.

Donanımhaber'de yer aldığı gibi YouTube sözcüsü, “Ürünlerimizi daha iyi hale getirmek için her zaman YouTube içeriğini kullandık ve bu durum yapay zekanın ortaya çıkmasıyla değişmedi” dedi. Şirket ayrıca, içerik üreticilerinin görüntü ve seslerinin izinsiz kullanılmasına karşı koruyucu önlemler geliştirdiklerini vurguladı.

YouTube, platformundaki 20 milyar videodan kaç tanesinin AI eğitimi için kullanıldığını açıklamadı. Google, sadece yüzde 1’ini kullanmış olsa 2,3 milyar dakikalık içeriğe erişmiş oluyor. Bu, diğer rakiplerin eğitim verilerinin neredeyse 40 katı.

İÇERİK ÜRETİCİLERİN HABERİ YOK

Ancak sektör uzmanlarına göre durum oldukça sorunlu. İçerik üreticileri ve medya şirketleri, videolarının bu şekilde kullanıldığından çoğunlukla habersiz. CNBC’ye konuşan birçok içerik üreticisi, YouTube’un bu amaçla içeriklerini kullandığını daha önce duymadıklarını söyledi.

Google, Eylül ayında yayınladığı bir blog yazısında YouTube içeriklerinin “ürün deneyimini geliştirmek için” kullanılabileceğini belirtmişti. Ancak kullanıcıların içeriklerinin bu tür yapay zeka modelleri için kullanılmasını engelleme şansı yok.





YouTube platformuna her gün yaklaşık 20 milyon video yüklendiği biliniyor. Bu içerikler arasında bireysel üreticilerden büyük medya kuruluşlarına kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Uzmanlar, bu durumun içerik sahipleri için fikri mülkiyet krizine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Veo 3, rakiplerinin çok önünde

Yapay zekanın eğitildiği videolar birebir kopyalanmasa da ortaya çıkan ürünlerin bu içeriklerle rekabet eder hale gelmesi mümkün. Bu da üreticilerin, kendi katkılarıyla geliştirilmiş bir sistem tarafından gölgeye itilmesi anlamına geliyor.

Öte yandan Google’ın Mayıs ayında tanıttığı Veo 3, şu ana kadar geliştirilen en yetenekli yapay zeka video üretim sistemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Sinematik videolar, konuşan animasyon karakterler ve doğal seslendirmeler tamamen yapay zekâ tarafından oluşturuluyor. Yapay zekanın bu kadar gelişmiş içerikler üretmesinde, eğitildiği YouTube videolarının kilit rol oynadığı düşünülüyor.

Öte yandan Google, Veo gibi yapay zeka ürünleri için telif sorunlarına karşı koruma sözü veriyor. Kullanıcıların karşılaşabileceği yasal süreçlerde hukuki masrafları üstlenme taahhüdünde bulunuyor. Ayrıca Creative Artists Agency ile yapılan iş birliği kapsamında, tanınmış isimlerin benzerliklerinin yapay zeka tarafından kullanılmasına karşı bir denetim mekanizması sunuluyor.