YouTube’a yeni özellik: Ortak canlı yayın

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 12:59

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 12:59

YouTube son zamanlarda canlı yayınlara daha fazla önem vermeye başladı. Canlı yayın konusunda en büyük rakibi olan Twitch’i geçmeye çalışan YouTube, eksikliklerini kapatmaya devam ediyor. Geçen yıl içerisinde bağış, hediye abonelik gibi özellikleri canlı yayın bölümüne getirmişti. Şimdi ise Twitch’te uzun zamandır bulunan ortak canlı yayın yapma özelliğini getirdi.

Yeni gelen özellik sayesinde artık canlı yayınlar birden fazla kişiyle birlikte yapılacak. Kullanıcılar ister kendi yayınlarına, isterseler de başkalarının yayınlarına konuk olabilecekler. Henüz bütün kullanıcılara yayınlanmayan özellik ilk olarak Android ve iOS kullanıcılarına gelecek. Daha sonra PC’den yayın yapan kullanıcılar için sunulacak. Yani özellik şimdilik mobil kullanıcılarına sunulacak.

YouTube’dan ortak canlı yayın nasıl açılır?

YouTube’dan ortak canlı yayın açmak için ilk önce uygulamaya giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra alt tarafta bulunan “+” işaretine tıklamalısınız.

Bu işarete tıkladıktan sonra karşınıza gelen menüde “Ortak Canlı Yayın” seçeneğine tıklamalısınız.

Bu işlemi de yaptıktan sonra eğer kanalınız canlı yayın yapma koşullarını karşılıyorsa, ortak canlı yayın açabileceksiniz.