YouTube'dan Türkiye’ye başsağlığı mesajı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 19:18

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 19:18

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Diğer bir yandan birçok şirket, sivil toplum kuruluşu destek vermeye devam ediyor. Bu şirketlerden biri olan YouTube depreme destek olmak için “Bağış özelliği” yayınlamıştı. YouTube şimdi ise Türkiye sayfasından “Başsağlığı mesajı” yayınladı.



Aynı zamanda firma, YouTube Türkiye’nin logosunun yanına siyah kurdele koydu. Kurdelenin üzerine gelindiğinde “Tüm Türkiye’ye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizle” mesajı yer alıyor.