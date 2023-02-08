YouTube'dan Türkiye’ye başsağlığı mesajı
En çok kullanılan video izleme platformlarından biri olan YouTube, Türkiye sayfasına siyah kurdele ve başsağlığı mesajı ekledi.
Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki
depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Diğer bir yandan birçok
şirket, sivil toplum kuruluşu destek vermeye devam ediyor. Bu şirketlerden biri
olan YouTube depreme destek olmak için “Bağış özelliği” yayınlamıştı. YouTube
şimdi ise Türkiye sayfasından “Başsağlığı mesajı” yayınladı.
Aynı zamanda firma, YouTube Türkiye’nin logosunun yanına
siyah kurdele koydu. Kurdelenin üzerine gelindiğinde “Tüm Türkiye’ye başsağlığı
ve geçmiş olsun dileklerimizle” mesajı yer alıyor.
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