Zammı yetersiz bulanlar iş değiştirme peşinde

Yayınlanma: 27.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.03.2025 - 04:00

Şirketlerin mevcut işgücü potansiyelini korumayı tercih edeceğini dile getiren Köse, “İşverenler departmanlar arasında geçiş yapabilen, çözüm üretebilen çok yönlü çalışan arıyor” dedi. Çalışanlarla iş başvuru süreçleri üzerine yaptıkları bir ankette ise iş arayanların ilanlarda özellikle maaş aralıklarını görmek istediklerini belirten Köse, iş arama süreçlerinde yaşananları şöyle sıraladı:

- 2025 yılı verilerine bakıldığında tekstil, gıda, güvenlik, lojistik, mağazacılık ve üretim sektörlerinde yaklaşık yüzde 50 oranında eleman açığı olduğu görülüyor. n Altyapı projelerinin hız kazanmasıyla birlikte, inşaat ustaları, teknisyenler ve işçilere olan talep sürüyor. E-ticaret sektöründeki büyüme ise lojistik alanında sürücüler, depo personelleri ve forklift operatörlerine olan ihtiyacı artırıyor. Gıda, güvenlik, mağazacılık ve hizmet sektörleri de yoğunluğunu koruyor. Üretim ve otomotiv sektörü de son iki yılda artan bir ivme çiziyor.

- İş arayanların bu süreçte en çok zorlandıkları konuların başında ise dönüş yapılmaması geliyor. Yan haklar içerisinde de yemek ve ulaşım desteği çalışanların başlıca tercihleri arasında.

ARA ZAM TALEBİ ARTIYOR

- Son yıllarda esnek çalışma saatleri talebi çalışanlar açısından çok daha fazla tercih ediliyor. Bu yılın en öne çıkan unsuru ise zam oranları. Çalışanların büyük çoğunluğu bu yıl ara zam talep edeceğini, şirketin zam yapmaması durumunda da iş değiştirmeyi düşündüğünü söylüyor.

- Bu durum istihdam platformlarına yapılan başvuru sayılarına da yansıyor. 2023 yılından 2024’e yüzde 35 artış yaşanırken 2024’ten 2025 yılına kadar yüzde 51’lik bir yükseliş gözlemlendi. Yaklaşık 1 milyon kişilik fark işgücü hareketliliğini gözler önüne seriyor. Ara zam, ücretlerde iyileştirme ya da ekstra yan haklar gibi destekler devreye alınmazsa, çok daha fazla insan iş değiştirme eğilimi gösterecektir. Nitelikli personel kaybı, işletmelere büyük sorunlar doğurabilir.