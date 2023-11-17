Zor şartlar NASA'yı da vurdu; Mars görevi askıya alındı

Yayınlanma: 17.11.2023 - 08:02

Güncelleme: 17.11.2023 - 08:02

NASA, odağını Mars'a çevirmek istiyordu. Bunun için Mars Sample Return(MSR) misyonunu başlatmıştı. Ancak bir süredir mali sorunlardan kaynaklı olarak görevin tehlikede olduğu söyleniyordu. Beklenen oldu ve NASA yaptığı bir açıklamayla MSR görevi askıya alındığını duyurdu.

MARS'A GİTME HAYALLERİ BİR SÜRE ASKIDA

Mars'ı keşfetme organik madde arayışlarına ek olarak oradan örneklerin toplanmasını içeren görev artan maliyetler ve bütçelerin kısıtlı olmasıyla bir süreliğine ertelendi. Space Policy Online'ın aktardığı habere göre NASA'dan Mars göreviyle ilgili faaliyetlerin geri çekilmesi tavsiye edildi.

Burada 2024 yılında Mars Sample Return görevi için 949 milyon doların üzerinde bir bütçe talep edilmişti ancak gerekli komite yalnızca 300 milyon dolar ayırdı ve görevin askıya alınacağı o zamanlarda gündeme gelmeye başladı. Yüksek maliyet ve kısıtlı bütçe dünyanın da yaşadığı kriz NASA'nın Mars görevini de önemli ölçüde etkiledi.