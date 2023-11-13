NASA'nın Mars'ta olan bütün araçları ile iletişimi kesildi

Yayınlanma: 13.11.2023 - 16:55

Güncelleme: 13.11.2023 - 16:55

NASA ekipleri, Mars'la iletişime geçici bir ara verme dönemine girmeye hazırlanıyor. Güneş'in etkisiyle ve Mars'ın görüş alanımızdan kaybolması nedeniyle her iki yılda bir gerçekleşen bu olay, bu sefer 25 Kasım'a kadar sürecek. India Today'in haberine göre, NASA uzay aracıyla tüm iletişimi durduracak.

Dünya ve Mars, Güneş'in etrafında farklı hızlarda dönüyor. Bu farklı hareket hızları nedeniyle her iki yılda bir, Güneş kavuşumu adı verilen bir olay meydana geliyor. Bu dönemde, Güneş, Mars iletişimini zorlaştırdığı için NASA uzay aracıyla iletişimi durduruyor.

NASA'daki görev kontrol ekipleri, bu döneme önceden gönderilen talimatlar ve otomatik pilot teknolojisinin güvenilirliği sayesinde hazırlık yapıyor. Bu süre zarfında kritik olmayan verilerin depolanması ve bazı aletlerin kapatılması gibi önlemler alınıyor.

Güneş kavuşumu sırasında, Mars tamamen Güneş tarafından engellendiği için her iki gezegen arasında iletişim kurmak neredeyse imkansız hale geliyor. Bu dönemde, uzay araçları tamamen kendi başlarına çalışacak ve herhangi bir bilgi transferi olmayacak. Ancak, bu kısa karanlık dönemin ardından iletişim tekrar başlayacak.

Güneş kavuşumu, uzay araçlarının Mars iletişimini kesmek zorunda kaldığı bir doğal olay. Diğer uzay ajansları da, bu tür iletişim kesintilerine karşı hazırlıklı olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Mars'ta aktif misyonları olduğu belirtildi.