Birleşik Metal-İş duyurdu: 4 fabrikada grev
Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş), metal grup toplu iş sözleşmesi için MESS ile yaptığı görüşmelerin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine 4 fabrikada grev kararı aldı.
Birleşik Metal-İş, işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) metal grup toplu iş sözleşmesinde yüzde 17 ücret artışı teklifinin ardından grev kararı aldı.
Birleşik Metal-İş'ten yapılan açıklamada, yüzde 17 zam teklifinin işçilerin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğu ve kazanılmış hakların ortadan kaldırılmak istendiği belirtildi:
Sendikadan yapılan açıklamada, 4 fabrikada işverene yasal tebligatların yapıldığı belirtildi.
Birleşik Metal-İş'in yazılı açıklaması şöyle:
"Sendikamız grup toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işletmelerden ilk olarak Çimsataş Çukurova İnşaat Makinaları (Mersin), Totomak Makina (İzmir), Kroman Çelik (Kocaeli) ve Sarkuysan Elektronik Bakır (Kocaeli) fabrikalarında 14 Ocak 2022 tarihinde uygulanmak üzere grev kararlarını almıştır.
Konuyla ilgili yasal tebligatlar işveren sendikasına yapılmış olup, süreç başlatılmıştır.
Grup sözleşmesi kapsamındaki diğer işletmeler için grev uygulama tarihleri sendikamız tarafından önümüzdeki günlerde açıklanmaya devam edecektir."
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