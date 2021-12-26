Grevde olan Bakırköy Belediyesi işçileri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı
Bakırköy Belediyesinin önünde 63 gündür grev yapan işçiler, haklarını alamadıkları gerekçesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı.
Bakırköy Belediyesinin önünde 63 gündür grev yapan işçiler, haklarını alamadıkları gerekçesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart astı.
Toplu iş sözleşmesinin imzalanması için Bakırköy Belediye binası önünde grev başlatan ve bugüne kadar belediye yönetimiyle yaptıkları görüşmelerde bir netice alamayan Belediye-İş Sendikasına üye 10 işçi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araçla geldi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Araçtan inen işçiler, yanlarında getirdikleri, "Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İşçi Emek Düşmanı, Bakırköy'deki Grevci İşçiler" yazılı pankartı astı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, pankartı kaldırırken 10 kişi, haklarında işlem yapılmak üzere Çengelköy Polis Merkezi'ne götürüldü.
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