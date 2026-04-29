CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan çarpıcı iş cinayeti raporu: Önlenebilir sebeplere rağmen 37 bin işçi hayatını kaybetti

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği alanındaki hak ihlallerine ilişkin hazırlanan rapora göre, 2002-2026 döneminde en az 36.987 işçi “önlenebilir sebeplere rağmen” yaşamını yitirdi. CHP Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Av. Dr. M. Sezgin Tanrıkulu’nun açıkladığı rapor, iş cinayetlerindeki artışı ortaya koydu.

28 NİSAN VE İŞ CİNAYETLERİNE DİKKAT

Raporda, 28 Nisan’ın uluslararası düzeyde “İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma Günü” olarak kabul edildiği hatırlatıldı. Bu yılki anma gününe Ankara’da eylem yapan maden işçilerinin damga vurduğu belirtildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu işçilerinin 6 Şubat 2023 depremlerinde yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarına da yer verildi.

MADEN SEKTÖRÜNDE ÖLÜMLER DİKKAT ÇEKİYOR

Rapora göre, 2013-2025 yılları arasında yalnızca maden işkolunda 1.267 işçi yaşamını yitirdi. Yıllara göre en yüksek kayıp 2014 yılında 386 işçi ile kaydedildi. İzleyen yıllarda da ölümler devam etti.

YILLIK İŞ CİNAYETLERİ ARTIŞ GÖSTERDİ

İSİG verilerine göre 2025 yılında 2.105 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. DİSK’in raporunda ise SGK verilerine dayanarak 2024 sonu itibarıyla yaklaşık 26 bin işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Raporda, iş cinayetlerindeki artışta kuralsızlık, denetimsizlik ve cezasızlığın etkili olduğu vurgulandı.

MESEM VE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ TARTIŞMASI

Raporda, Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) kapsamında çocuk işçiliğinin yaygınlaştığına dikkat çekildi. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre MESEM’e kayıtlı öğrenci sayısının 500 bine yaklaştığı, meslek liseleriyle birlikte yaklaşık 2 milyon öğrencinin işgücü sürecine dahil olduğu ifade edildi.

2013-2025 döneminde en az 852 çocuk işçinin yaşamını yitirdiği belirtilen raporda, haftanın büyük bölümünü işyerlerinde geçiren öğrencilerin düşük ücretlerle çalıştırıldığı kaydedildi.

DENETİM VE İŞ GÜVENLİĞİ ELEŞTİRİSİ

Raporda, iş cinayetlerinin önlenebilir olduğu vurgulanarak denetim mekanizmalarının yetersizliğine dikkat çekildi. Doruk Madencilik’e kesilen idari para cezalarına rağmen işçi ücretlerinin ödenmediği, İliç Altın Madeni’nde ise yapılan uyarıların dikkate alınmadığı ifade edildi.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün bu yıl için belirlediği “Sağlıklı Bir Psikososyal Çalışma Ortamı” temasına da değinilen raporda, Türkiye’de işçilerin öncelikli talebinin temel güvenlik ve ücret olduğu belirtildi.

2026’NIN İLK ÜÇ AYINDA 417 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Rapora göre 2026 yılının ilk üç ayında en az 417 işçi iş cinayetleri sonucu yaşamını yitirdi. Bu ölümler arasında 25 kadının, 18 göçmen ya da mülteci işçinin ve 19 çocuk ya da genç işçinin bulunduğu kaydedildi.