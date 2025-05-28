DİSK’in davayı kazanmış, TÜİK mahkeme kararını uygulamamıştı: 'Davanın davasının davası' yarın başlıyor!

DİSK, TÜİK’in madde fiyatı listesini açıklamasını durdurmasını İdare Mahkemesi’ne taşımış ve davayı kazanmıştı. Ancak TÜİK, yargı kararını uygulamamıştı. DİSK, TÜİK’e karşı kazandığı dava verilen kararın yerine getirilmesi için Ankara 3’üncü İdari Mahkemesi’ne açtığı davanın ilk duruşması yarın görülecek.

TÜİK’in Haziran 2022’de enflasyon hesaplamasının temelini oluşturan madde fiyat listesini açıklamasını durdurmasının ardından DİSK; Kasım 2022’de CİMER şikayetlerinin sonuç alamayınca konuyu idari mahkemeye taşımıştı. Ankara 6’ıncı İdare Mahkemesi Mart 2023’te DİSK’in istenilen bilgilerin açıklamasının kurumun görevi gereği olduğunu belirterek; bilgi talebinin reddedilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmişti. Bu kararın ardından TÜİK kararı istinafa taşımış, ancak istinafın talebi reddetmesi üzerine İdari Mahkeme’nin kararı kesinleşmişti.

TÜİK'E BAŞSAVCILIK ARKA ÇIKMIŞTI

Bu gelişmenin ardından TÜİK, “kanun yararına bozma” için istinaf kararını Aralık 2023’te Danıştay Başsavcılığı’na taşımışsa da Danıştay talebin hukuka aykırı olduğunu belirterek reddetmişti. Bunun üzerine TÜİK, DİSK’in talebine karşın ortalama madde fiyat listesine yer veremeden vermişti. Bunun üzerine DİSK Mayıs 2024’te şikayette bulunmuş, Haziran 2024’te de TÜİK Başkanı ve Başkan Yardımcıları hakkında da yargı kararlarına karşı görevlerini yerine getirmemeleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Başvurudan 4 gün sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu’nca DİSK’in başvurusu işleme konması reddedilmişti.

İLK DURUŞMA YARIN

Bunun üzerine DİSK, 11 Haziran 2024’te kesinleşen mahkeme kararına karşın madde sepeti fiyatlarını açılamayan TÜİK’e karşı kazandığı dava verilen kararın yerine getirilmesi için Ankara 3’üncü İdari Mahkemesi’ne dava açmıştı. Söz konusu davanın ilk duruşması yarın görülecek. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu Üyeleri duruşması öncesinde Ankara 3‘üncü İdare Mahkemesi önünde düzenlenecek basın açıklamasına katılacak.



