Ev hapsindeki BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen'in duruşması yarın: 'İşçi sınıfının mücadele hakkı yargılanıyor'

Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev yapan işçilere destek verdiği günlerde "çalışma hürriyetinin ihlali" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla tutuklanan Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, 36 gün cezaevinde kalmasının ardından 102 gündür ev hapsinde. Bugün Gaziantep 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşması yapılacak olan Türkmen, duruşma öncesi basın mensuplarına iletitği açıklamasında dayanışma çağrısı yaptı.

'GÖREVİMİ YAPTIĞIM İÇİN TUTUKLANDIM'

“Bir sendikacı olarak görevimi yaptığım için tutuklandım,” diyen Türkmen, Valiliğin Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde 15 gün süreyle her türlü eylem ve etkinliği yasaklamasının mahkeme tarafından hukuksuz bulunduğunu hatırlattı ve "Keyfi yasağa karşı açtığımız dava lehimize sonuçlandı ama ben, mahkemenin hukuksuz bulduğu bu kararı eleştirdiğim için tutuklandım" dedi. Davanın sadece kendisini ilgilendirmediğini, bunun tüm işçilerin davası olduğunu söyleyen Türkmen, "Asıl yargılanan işçi sınıfının mücadelesidir, sendikal hak ve özgürlüklerdir. Grev hakkından, sendikal örgütlenmeden, özgürlüklerden yana olan herkesi ses çıkarmaya çağırıyoruz. Bu sadece bir duruşma değil, işçi sınıfının mücadele hakkının yargılandığı bir gündür" ifadelerini kullandı.