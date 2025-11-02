HAK-İŞ Başkanı Arslan: Komisyonun yapısından sağlıklı bir asgari ücret çıkaramayız

HAK-İŞ Konfederasyonuna (HAK-İŞ) bağlı Hizmet-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda HAK-İŞ ve Hizmet-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan sendikal olarak yaptıkları çalışmalar ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

‘BU KOMİSYON YAPISINDAN SAĞLIKLI BİR ÜCRET ÇIKARAMAYIZ’

Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanıp yeni asgari ücreti belirleyeceğini söyleyen Arslan, 8 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücretin, Türkiye'nin en büyük toplu sözleşmesi olduğunu belirtti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına en başından beri itiraz ettiklerini söyleyen Mahmut Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısının demokratik hale dönüştürülme çabamızı bugüne kadar sürdürdük. Ve hep şunu söyledik; bu komisyonun yapısından sağlıklı bir asgari ücret çıkaramayız. Gerek komisyonun yapısı, gerek bağımsız, herkesin üzerinde mutabık kaldığı kriterlerin olmaması, gerekse Türkiye gerçeklerinden uzak bir kısım verilerin sadece TÜİK tarafından önümüze konulması, temsil konusundaki yetersizliği ve uluslararası alandaki değişime rağmen Türkiye'nin 1970'li yıllardan kalan bu mevzuatının halen devam etmiş olmasına hep itiraz ettik. Bir an önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının konfederasyonların talepleri doğrultusunda yeniden oluşturulması gerekir. Bir kanun değişikliğine ve komisyonun yapısıyla ilgili yönetmelik değişikliklerine ihtiyaç var. Parlamentoda bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirip, yeni asgari ücreti yeni komisyonla gerçekleştirme konusunda HAK İŞ üzerine düşen sorumluluğu yapmıştır."

‘SENDİKAL HAREKET GÜÇ KAYBEDİYOR’

Türkiye'de sendikal örgütlülüğün önündeki engellerin kaldırılması amacıyla hükümet tarafından çalışma başlatıldığını, kendilerinin bunu önemsediğini ifade eden Mahmut Arslan, “Uzun zaman sonra ilk kez hükümetimiz ve bakanlığımız, sendikal örgütlülüğün önündeki engellerin kaldırılması konusunda Üçlü Danışma Kurulu'nda bir gündem oluşturdu. Bu son derece faydalı ve bizim için son derece önemliydi. Çünkü sendikal hareket ne yazık ki güç kaybediyor hem dünyada hem ülkemizde. Yüzde 15'lerin altına inme eğrisiyle karşı karşıyayız. Zaten yüzde 15'lik temsil konusunda bir kriz var. Çalışanların sadece yüzde 15'ini temsil eden sendikal hareket zayıflamaya devam ediyor. Bütün düzenlemelere rağmen bu durum hükümetimizi de harekete geçirdi. Bize göre sendikal örgütlülüğün önündeki en önemli engel ne yazık ki iş güvencesidir. Türkiye'de gerçek anlamda iş güvencesinin olmaması, işe iade mekanizmalarının son derece dolambaçlı, işe iade kararlarının hemen hemen tamamının uygulanmamasından kaynaklı bir iş güvencesi sorunumuz var" diye konuştu.