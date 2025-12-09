HepsiJET kuryeleri kontak kapatmıştı: Direniş kazanımla sonuçlandı!

Hepsiburada iştiraki HepsiJET’te fazla çalışma dayatması, ağır koşullar ve düşük ücretlere karşı başlayan kontak kapatma eylemi dalga dalga büyümüş ve en az 8 şubeye yayılmıştı.

30’un üzerinde kurye iş durdurdukları gerekçesiyle işten atılırken, İzmir Konak HepsiJET kuryeleri de “İşten atılan arkadaşlarımız geri alınsın” diyerek kontak kapatma eylemine katılmıştı.

HepsiJET kuryelerinin ortak talepleri ise şöyleydi:

“Pazar günü çalışma zorunluluğu kaldırılsın.

30 kilo üzeri kargo dayatması son bulsun.

Paket başı ücret 40 TL’ye yükseltilsin; sektör ortalaması uygulansın.

Destekleyici sağlık sigortası sağlansın.

Sabah gelen ring araçlarını kuryeler değil şirket çalışanları indirsin.

Yorumlama ve puanlama sistemi kaldırılsın; kesilen cezalar geri ödensin.

İş durduran hiçbir kurye işten çıkarılmasın.

Yapılan zam 1 Ocak’tan itibaren geçerli olsun.

Ödemeler düzenli yapılsın.”

Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS), yapılan görüşmeler sonucunda çıkan kazanımları açıkladı.

Buna göre, işten çıkarılan tüm Hepsijet çalışanları işe geri alındı. 15 Şubat itibariyle 'Pazar' izni kesinleşti. Müdürler ile ilgili düzenleme olacağı ve çalışma koşullarının iyileştirileceği bildirildi.

Hepsijet şirketi ile kurye temsilcilerimizin yaptığı görüşme sonucunda:

1. İşten atılan tüm Hepsijet çalışanları işe geri alındı.

2. 15 Şubat itibari ile Pazar izini kesinleşti.

3. Müdürlerle ilgili düzenleme olacak.

pic.twitter.com/Cb3yOGJ6Pz — TEHİS (@tehisendikasi) December 9, 2025

İşçilerden ise Pazar izninin 15 Şubat’ta başlamasına eleştiri geldi. Buna göre, zorunlu olmayan Pazar günü çalışması, bu şartla beraber söz konusu tarihe kadar ‘zorunlu’ hale getirildi.