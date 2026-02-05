'Hangi partiye asla oy vermezsiniz' anketinde sonuçlar açıklandı: İki parti oyların 3'te 2'sini aldı!

Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) tarafından yapılan ''Hangi partiye asla oy vermezsiniz?'' başlıklı kamuoyu araştırmasının sonuçları paylaşıldı.

Ankete göre DEM Parti yüzde 33,3 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 31,4 ile AKP bulundu. Ankete katılanların yaklaşık 3'te 2'sinin bu iki partiye asla oy vermeyeceklerini belirtmiş olduğu görüldü. CHP'ye asla oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 17 olarak ölçüldü.

Ankette seçmenlere yöneltilen soruda, siyasi partilere yönelik en güçlü negatif algılar da ortaya konulmuş oldu.

MHP 4. SIRADA YER ALDI

"Asla oy verilmez" yanıtı alan partilerden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 6,5 ile dördüncü sırada yer aldı. İYİ Parti yüzde 3,1, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,9 ve Zafer Partisi ise yüzde 2,2 oranında oy aldı.