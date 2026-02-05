Son Dakika... Zeydan Karalar'a tahliye kararı: CHP lideri Özgür Özel'den ilk tepki!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle 2 Şubat Pazartesi gününden itibaren deprem bölgesinde ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretin beşinci durağı olan Adıyaman'da Halk TV canlı yayınına konuk olan Özgür Özel, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK TEPKİ

CHP lideri Özgür Özel, sözlerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında verilen tahliye kararına yönelik değerlendirme ile başladı.

Karalar'ın 8,5 ay boyunca haksız şekilde tutuklu bulunduğunu belirten Özel "Bugün verilen karar doğru bir karar ancak daha önce yapılanlar haksızdı" dedi.

Özel şunları söyledi:

"Haksız bir tutukluluk hali sona ermiş oldu. 212 gündür Zeydan Karalar tutuklu. Bu iddialarla 212 dakika bile meşgul edilmesi, Adana'dan 212 dakika Adana'ya hizmet etmek yerine başka bir şeyle meşgul edilmesi yanlışken; 212 gün, 7 ay boyunca gözü gibi baktığı, evladı gibi sevdiği Adana'dan mahrum bırakıldı. Adana ondan mahrum kaldı.

Bugün verilen karar sonuçta doğru karar ama bundan önce yapılan, 212 gündür yapılan yanlıştı. Bundan 11 yıl önce Zeydan Karalar, kendisinden önceki belediyenin verdiği bir ihalenin ödemelerini yapıyor. Diyorlar ki; 'ödemeleri düzenli alamıyordu, sen ondan bir şey istedin, biriyle ilişkilendirdin, ondan sonra aldı.' Zeydan Karalar ilk günden ortaya çıkardı ki; belediye başkanı olduğu günden iddia edilen güne kadar da aynı düzende almış, sonrasında da aynı düzende almış. İşin enteresanı, ihale bitince bir daha oraya ihale de vermemiş ve o işleri kendi yapmaya başlamış.

Ama yani amaç Adana'da Zeydan Karalar efsanesine çelme çakmak olunca; amaç Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığına yürüyüşüne, CHP'nin iktidar yürüyüşüne çelme çakmak olunca, şu deprem şehrinde iki kişiden birinin fazlasının oyunu alarak bir ilin tam mutabakatıyla neredeyse seçilen belediye başkanını bile aldılar götürdüler, sonra ev hapsine koydular. Yani Adıyaman'da 24 saatin 20 saatini Adıyaman için koşan Abdurrahman Tutdere'ye 'evde otur, Adıyaman'a hizmet etme' bile dediler bir süre yani.

Burada bir iyi niyet yok, hukuk yok. Yoksa hani olsa bugünkü değerlendirme zaten teknik bir değerlendirme. Zeydan Karalar'a istenen cezayı verseler bile yatarı kalmadı çünkü. Neden? Suçun iddia edildiği tarih, kovid affı deyince yatarı yok zaten.

Esas 20 Şubat günü bu yargılamanın ilk safhasından sonra bir hukuki değerlendirmeyle bir karar yapacak. Bunun dışında 20 Şubat'a kadar bir ara karar beklemiyorum."

ÖZEL'DEN NAGEHAN ALÇI'YA TEPKİ

Özel, gazeteci Nagehan Alçı'nın depremzedelere yönelik 'rehavet' ifadelerine tepki gösterdi. Özel şunları söyledi:

"Konteynerlarında çaresizlik var. Kimse kışın ortasında orada kalmak istemez. Bazısına ev çıkmış ama işi bozulmuş, nasıl çıksın? Adamda para yoksa nasıl çıksın eve? Ben bir gazeteciye kötü yorum yapmak istemiyorum ama bir hafta bu şartlarda yaşamaya davet edelim. Allah'ın gücüne gider. Bir gün kendi ananı, babanı o konteynerde bulursun. Bu konteynerdakilerin durumunu bilmeden A Haber stüdyolarında haber yapmayın. Bir insanlık meselesinden bahsediyoruz."