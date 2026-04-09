İSİG Meclisi raporu yayımlandı: Mart ayında 148 işçi 'iş cinayeti' kurbanı oldu

İSİG Meclisi tarafından yayımlanan raporda, iş kazalarının “kaza” değil, yetersiz önlemler, uzun çalışma saatleri, düşük ücret ve sendikasız çalışma koşulları nedeniyle “iş cinayeti” olduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca çocuk işçiliği ve göçmen işçilerin güvencesiz çalışma koşullarına dikkat çekildi.

MART AYINDA 148 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Mart ayında yaşamını yitiren işçilerin 16’sının kadın, en az 15’inin ise göçmen olduğu belirtildi. Göçmen işçilerin ölümlerinin büyük bölümü tarım ve inşaat sektörlerinde gerçekleşti.

Hayatını kaybeden işçilerin yalnızca 3’ünün sendikalı olduğu bilgisi paylaşıldı.

EN FAZLA ÖLÜM İNŞAAT SEKTÖRÜNDE

Sektörel dağılımda en fazla ölümün yaşandığı alanlar şu şekilde sıralandı:

İnşaat ve yol: 26

Taşımacılık: 23

Tarım ve orman: 21

Ticaret, büro ve eğitim: 17

Madencilik: 7

Ölüm nedenleri arasında ise en sık trafik ve servis kazaları (36), kalp krizi ve beyin kanaması (28), yüksekten düşme (25), ezilme ve göçük (19) ile patlama ve yanma (8) yer aldı.

YAŞ DAĞILIMI VE İLLERE GÖRE VERİLER

Rapora göre, hayatını kaybedenler arasında 8 çocuk (0-17 yaş) bulunuyor. En fazla ölüm 30-49 yaş grubunda (65 işçi) gerçekleşti.

İl bazında ise en çok ölüm İstanbul’da kaydedildi. İstanbul’u Antalya, İzmir ve Gaziantep takip etti.

ANTALYA’DA KONTEYNER YANGINI FACİASI

Raporda öne çıkan olaylardan biri de Antalya Kepez’de bayramın ilk günü meydana gelen konteyner yangını oldu.

Sigortasız çalışan ve konteynerde yaşayan Suriyeli bir aileden 27 yaşındaki hamile Leyle Elali ile 5 çocuğu (9, 8, 7, 5 ve 4 yaşlarındaki Muna, Fatma, Hayat, Iman ve Mahmud Ahmed) yangında yaşamını yitirdi.

Yangın söndürme ekipmanı bulunmayan işletmede işçilerin “aile usulü” çalıştırıldığı ifade edildi.