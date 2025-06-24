KRT çalışanlarının 20 günlük mücadelesi kazanımla sonuçlandı

Kültür Radyo ve Televizyon’da (KRT) yaşanan ödeme krizine karşı başlatılan 20 günlük iş bırakma eylemi, işçilerin taleplerinin kabul edilmesiyle sonuçlandı. DİSK Basın-İş Sendikası’nın açıklamasına göre, iki ay boyunca maaş ve yemek ücretlerinin ödenmemesi üzerine 4 Haziran 2025’te başlayan direniş, 23 Haziran’da varılan uzlaşmayla sona erdi.

İşçilerin, İş Kanunu Madde 34 uyarınca iş görmekten kaçınma hakkını kullanarak yayını durdurmasının ardından, kanal bant yayına geçmişti. 18 Haziran’da yapılan ilk ödeme ile bir maaş işçilere verilirken, kalan ödemelerin temmuz ayı içinde yapılacağı belirtildi. Ödeme takviminin KRT yönetimi tarafından kamuoyuna şeffaf bir şekilde duyurulacağı ve kimsenin mağdur edilmeyeceği vurgulandı.

DİSK Basın-İş'in açıklaması şöyle:

"Kültür Radyo ve Televizyon’da (KRT) bir süredir devam eden ödeme kriziyle başlayan süreç, 20 günlük direnişin ardından olumlu sonuçlandı.

2 ay boyunca maaşların ve yemek ücretlerinin ödenmemesiyle başlayan ve işçilerin karşısında muhatap bulamamasıyla devam eden süreç, 4 Haziran 2025 tarihinde direnişe dönüştü. KRT işçilerinin İş Kanunu Madde 34 uyarınca iş görmekten kaçınma hakkını kullanmasıyla KRT’de yayın durdu ve bant yayınına geçildi.

Dayanışma içinde, günler süren direnişin ardından 19 Haziran Perşembe günü işverenle başlayan müzakereler, 23 Haziran 2025 tarihinde neticelendi ve işçilerle yapılan görüşmeler çerçevesinde uzlaşıya varıldı.

Ödemelerin ilk kısmı olan bir maaş, 18 Haziran 2025 tarihinde 15 günlük mücadelenin ardından kazanıldı. Kalan maaş ödemeleri ile yemek ücretlerinin ödenmesi takvime bağlandı ve kalan alacakların temmuz ayı içerisinde ödenmesi konusunda mutabakata varıldı.

Mutabık kalınan ödeme takviminin KRT yönetimince hiç kimseyi mağdur etmeyecek ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağının teminatı alındı.

Dünya basın tarihinde sayılı örneği olan ve 20 gün boyunca yayın durdurulan KRT direnişinde bir kez daha gördük ki yan yana geldiğimizde kazanabiliyoruz!

4 Haziran Çarşamba gününe kadar aylarca hak edişlerini alamamış ve karşısında muhatap bulamamış olan 158 işçi, 20 günlük mücadelenin ardından hem patronun muhatabı oldu hem de hak edişlerini kazandı.

DİSK Basın-İş Sendikası olarak örgütlü olduğumuz KRT’de, işçilerin hakkını alması için bütün olanaklarımızı seferber ettik ve sürecin sonunda KRT işçileri kazandı, hepimiz kazandık!

Örgütlü bir işçi sınıfını hiçbir kuvvetin yenemeyeceğini bize gösteren KRT işçilerini ve dayanışmasını bir an olsun esirgemeyen tüm kişi ve kuruluşları selamlıyoruz.

KRT’de çalışan tüm emekçiler hakkını alana kadar sürecin takipçisi olacağımızı ve ülkemizde alın teriyle geçinen her bir işçi emeğinin karşılığını alana kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha saygıyla duyuruyoruz."