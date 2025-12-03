Cumhuriyet Gazetesi Logo
Memurlar taleplerini bu defa 'Dilek Ağacı' üzerinden dile getirdi

3.12.2025 12:41:00
Cumhuriyet/Ankara
Devlet Memurları Konfederasyonu, bu defa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önündeki bir ağaca memurların taleplerini astı.

Kamu çalışanlarının taleplerini dile getirmek için çeşitli eylemlere imza atan Devlet Memurları Konfederasyonu bu defa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önündeki bir ağaca taleplerini astı.

Memurlar ağaca 'Memurun Dilek Ağacı' ismini verdi.

