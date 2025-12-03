Memurlar taleplerini bu defa 'Dilek Ağacı' üzerinden dile getirdi

Kamu çalışanlarının taleplerini dile getirmek için çeşitli eylemlere imza atan Devlet Memurları Konfederasyonu bu defa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önündeki bir ağaca taleplerini astı.

Memurlar ağaca 'Memurun Dilek Ağacı' ismini verdi.