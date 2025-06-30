Özel sektör öğretmenleri yürüyüşün altıncı gününde: Talepler Ankara’ya taşınıyor

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın İstanbul'dan Ankara’ya başlattığı yürüyüş altıncı gününde Eskişehir’e ulaştı. Eğitimciler, özel okullardaki çalışma koşullarına dikkat çekerek yasaların değişmesini talep etti.

Yürüyüşün Ankara öncesindeki son durağı olan Eskişehir’de öğretmenler, TED ve Bahçeşehir Kolejleri önünde açıklamalarda bulundu. TED Koleji önünde eylemlerine müdahale edilince, açıklama kampüsün arka bölümünde yapıldı. Eğitimciler, “Korktukları için bizi istemiyorlar” diyerek tepki gösterdi.

Öğretmenler, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’na hitaben, “TED Genel Başkanı olmak asgari ücretle, güvencesiz şekilde öğretmen çalıştırmak mıdır? Öğretmen Sendikası'yla görüşmeyi reddedip sendikalı öğretmenleri işten atmak mıdır?” sorularını yöneltti. Açıklamada, bu kurumlarda çalışmanın psikolojik yükünün öğretmenleri zorladığı vurgulandı.

'SOSYAL SORUMLULUK GÖRÜNTÜSÜNÜN ARKASINDAKİ GERÇEK'

Bahçeşehir Koleji önünde yapılan açıklamada ise eğitim emekçileri, kolej sahibi Enver Yücel ve oğlu Hüseyin Yücel üzerinden özel sektör patronlarının yarattığı imajla gerçekler arasında fark olduğunu savundu. Öğretmenler, “İnternette bakıldığında sosyal yardımlarıyla öne çıkan bir profil var. Ancak pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği ve sıfır sigorta ile öğretmenleri çalıştırdılar. Örgütlenen öğretmenlere kapıyı gösterdiler, mobbing uyguladılar” dedi.

Eğitimciler, bu sistemi “sömürü imparatorluğu” olarak tanımlayarak, bunun yasal düzenlemelerle sınırlanmasını talep etti.

ANKARA YÜRÜYÜŞÜNE SAAT VERİLDİ

Yürüyüşün yarın Ankara etabına geçilecek. Eğitimciler, saat 12.30’da sendikanın il temsilciliği önünden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yürüyüşe başlayacak. Sendikanın çağrı metninde şu ifadeler yer aldı:

“Tutulmayan sözler, köleliğe mahkum edilmek istenen öğretmenler! Yolları adımlayan, kol kola giren, yola çıkan, yakarışı isyana dönüştürecek yürekler! Bu bir eğitim mücadelesi! Bu eğitim emekçisinin yaşayabilmek için direnişi! Birleşin öğretmenler! Öğretmenlere destek olun dostlar! Siyasi partiler, Milli Eğitim Komisyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı için karar zamanı! Öğretmenliği Yaşatacağız!”