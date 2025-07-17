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Saray'da kamu işçilerinin beklediği zam görüşmesi: TÜRK-İŞ, resmi olmayan yüzde 22’lik teklifi kabul etmedi

Saray'da kamu işçilerinin beklediği zam görüşmesi: TÜRK-İŞ, resmi olmayan yüzde 22’lik teklifi kabul etmedi

17.07.2025 11:44:00
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ANKA
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Saray'da kamu işçilerinin beklediği zam görüşmesi: TÜRK-İŞ, resmi olmayan yüzde 22’lik teklifi kabul etmedi

Kamuda çalışan yüz binlerce işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi için görüşmeler devam ederken, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde hükümet yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmede kamu tarafının 2025 yılının ilk altı ayı için önerdiği yüzde 17'lik zam teklifini yüzde 22’ye çıkardığı iddia edildi ancak bu teklif, TÜRK-İŞ tarafından kabul edilmedi.

Demiryolları, karayolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç, üçüncü teklifin verilmesiyle devam edecek.

Tarafların görüşmeleri sürerken, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile toplantıda bir araya geldi.

İki saati aşan görüşmenin sonunda TÜRK-İŞ’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’ne ilişkin “olumlu bir neticenin” elde edilemediği duyuruldu.

TÜRK-İŞ KABUL ETMEDİ

İddiaya göre, iktidar TÜRK-İş heyetine 2025'in ilk 6 ayı için önerdiği yüzde 17'lik zam oranını yüzde 22'ye çıkaran bir teklif sundu. Ancak bu teklif, TÜRK-İŞ tarafından kabul edilmedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan görüşmenin detaylarına ilişkin, TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu’nun TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar başkanlığında toplanması ve görüşmeye dair sendika yöneticilerini bilgilendirmesi, bundan sonraki süreçte atılacak adımların netleşmesi bekleniyor.

26 AĞUSTOS'TA GREVE GEÇİLECEK

Öte yandan TÜRK-İŞ açıkladığı eylem programı ise bugün iş bırakma eylemiyle devam ediyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, protokolde anlaşma sağlanamaması durumuna dair “En son 26 Ağustos’ta grevi uygulamaya geçirmek mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Görüşmelerde kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS) tarafından sunulan ilk teklifte, 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda yüzde 8 zam teklifi yapmıştı. 2026 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 5 oranında artış teklif edilmişti.

İkinci teklifte ise birinci 6 ayda yüzde 16 olan oran bir puan artırılarak yüzde 17'ye, ikinci 6 ay için yüzde 8 olan oran yüzde 10'a çıkarılmıştı. İkinci yıl için daha önceki teklif olan birinci 6 ay için yüzde 7, ikinci 6 ay için de yüzde 5'te ise bir değişiklik yapılmamıştı.

İlgili Konular: #zam #Türk-İş #Kamu İşçisi

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