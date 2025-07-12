Birleşik Kamu-İş Samsun’da: 'Kazanan emekçi olacak'

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Türkiye genelinde kamu emekçilerinin haklarını savunmak amacıyla başlattığı eylem planının dördüncü durağı Samsun oldu. Onur Anıtı önünde yapılan basın açıklamasında konuşan genel başkan Orhan Yıldırım, “23 yıldır ülkeyi yöneten iktidar, Türkiye’yi açlık, sefalet ve yoksulluğa sürükledi. Artık masanın değil, emekçinin dediği olacak” dedi.

İktidarın uzun süredir izlediği ekonomi politikalarının geniş halk kesimlerini mağdur ettiğini vurgulayan Yıldırım, “İşçisi, memuru, emeklisi ‘açız’ diyorsa ortada büyük bir sorun vardır” dedi. Yıldırım, taleplerini şu şekilde sıraladı: “Enflasyon farkının aylık ödenmesi, yoksulluk sınırının üzerinde maaş, vergi diliminin yüzde 15’te sabitlenmesi, seyyanen zammın emekli maaşına yansıtılması, kira desteği, aile, çocuk ve doğum yardımlarının artırılması ve tüm memurlara 3600 ek gösterge hakkı.”

Yıldırım, “19 Mayıs 1919’da yakılan bağımsızlık ateşi, bugün biz kamu emekçilerinin hak mücadelesinde yolumuzu aydınlatıyor. Bugün burada yalnızca emeğimizin haklarını savunmak için değil, Cumhuriyetin değerlerine, demokrasiye sahip çıkmak için toplandık” dedi.