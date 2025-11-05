Şık Makas fabrikası işçileri hak mücadelesini sürdürüyor: İşçiler destek istedi, MHP'li başkan 'Orada solcu sendikalar var gelemem’ dedi

Tokat Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren CRS Şık Makas Tekstil Fabrikası’nda, aylardır ödenmeyen maaşlarını isteyen yaklaşık bin 300 işçi, “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış” anlamına gelen 22 kodu ile işten çıkarıldı. 3 aydır maaş alamayan, işten atılma gerekçesi olarak gösterilen kod sebebiyle tazminat hakkından ve işsizlik ödeneğinden mahrum bırakılan işçiler, bir aydır meydanlarda haklarını arıyor. Direnişe Tokat’ta başlayan işçiler, eylemi Ankara’ya taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde dün toplanan işçiler, seslerini bakanlığa duyurabilmek amacıyla eylem yaptı. BİRTEK-SEN çatısı altında toplanan işçilere, KESK, Emek Partisi (EMEP) ve SOL Parti destek verdi. Eylemde, “Birleşe birleşe kazanacağız, İş, ekmek, özgürlük, Bakan uyuma, sabrımızı taşırma” sloganları atıldı.

‘MISIR'A GÖTÜRÜP ORAYA YATIRIM YAPSIN DİYE Mİ PARA VERDİNİZ?’

Kalabalık adına basın açıklamasını Şık Makas işçisi Buse Kara yaptı. Kara, söz konusu fabrikanın “Teşvik ve devlet desteğiyle neredeyse sıfır maliyetle kurulduğunu” anlattı. Kara, “Tokat'ta bizi 10 sene boyunca, çıplak asgari ücrete, hiçbir sosyal hakkımız olmadan çalıştırdı. Her sene ihracatını katlayarak kârını büyüttü. Her sene milyarlarca liralık kâr elde etti. Devletten aldığı teşvikler ve bizim sırtımızdan kazandığı paraları farklı sektörlere hatta farklı ülkelere yatırdı. 10 senenin sonunda bize, ‘Farklı şehirlerde elektrik santralleri açıyoruz, Mısır'a fabrika kuruyoruz. Bu yüzden nakit yok, maaşlarınız yatmayacak’ dediler. Son iki senede 2 binden fazla işçi arkadaşımız tazminatını alamadan ya işten atıldı ya da tazminatını yakarak işten ayrılmaya zorlandı” dedi.

Maaşlarının 3 aydır ödenmediğini, buna karşı itiraz ettiklerinde ise söz konusu kodla işten atıldıklarını anlatan Kara, fabrikaya verilen devlet desteğine gönderme yaparak “Biz asgari ücrete çalışırken, fabrika uluslararası tekellere dolarla satış yaptı, ihracat rekorları kırdı. Bu destekleri, bir tane patron gelsin sahibini mağdur etsin; işçilerin haklarını cebine atsın; Türkiye'de kazandığı parayı Mısır'a götürüp oraya yatırım yapsın diye mi verdiniz” tepkisini gösterdi.

‘İŞÇİLERE KÖLE MUAMELESİ YAPILIYOR’

Şirketin patronu Haluk Kolunsağ’ın işçilerin maaşları ödeyememesinde gösterdiği bahanenin parasızlık olduğunu belirten Kara, “Bu fabrikada eğitim verilmemesine rağmen, İŞKUR'a 'ustalık belgesi için eğitim veriyoruz' diyen patron çuvallarla parayı işyerine getirdi. Bu fabrikada fazla mesaiye zorlama; hasta olup hastaneye giden işçilere tutanak tutma; tehdit; hakaret; fiziksel şiddet; taciz... Aklınıza gelebilecek her türlü zorbalık uygulanıyor. İşçilere insan değil, köle muamelesi yapılıyor. Çalışma yaşamını işçilere zehir eden bu uygulamalara dair soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz” diyerek bakanlığa seslendi.

MHP’Lİ BAŞKAN BAKANLIĞI İŞARET ETTİ

Kara, Tokat Belediye Başkanı MHP’li Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’na da tepki gösterdi. Kara, “Bir gün caddede denk gelip önünü kesip konuştuğumda, ‘Orada solcu sendikalar var oraya gelemem’ dedin. ‘Git derdini bakanlıkta ara’ dedin. Bakanlığın önüne geldik. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Gelecek misin, yoksa 3 maymunu oynamaya devam mı edeceksin” dedi.

‘EMEĞE VURULAN EN AĞIR DARBELERDEN BİRİ’

Birleşik Kamu-İş Tokat İl Başkanı Ozan Şen de işçilerin yaşadığı haksızlığa ses yükseltti. Cumhuriyet’e konuşan Şen, işçilerin son üç ayda yalnızca 4 bin lira alabildiklerini belirterek “Hak arayanların önce sendikasız bırakılması, ardından ‘sesi çıkanların’ işten atılması, Tokat’ta emeğe vurulan en ağır darbelerden biridir. Bu sadece bir işten çıkarma değil, emeğin onuruna ve insanlık değerlerine açık bir saldırıdır” dedi. Şen, “İşçilerin alacakları eksiksiz ödenmeli, kod-22 haksızlığı derhal kaldırılmalı, işten çıkarılan işçilerin itibarı ve tazminatları iade edilmeli, fabrikada iş güvenliği önlemleri artırılmalı, kadın emekçilere yönelik ayrımcılık, mobbing ve baskı son bulmalıdır. Tokat Valiliği, Çalışma Müdürlüğü ve ilgili kurumlar, seyirci değil sorumlu olmalıdır” ifadelerini kullandı.