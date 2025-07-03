TÜİK'in enflasyon verilerine tepki KESK'ten tepki: 'Bunca yoksulluğa, sefalete rağmen geçim mücadelesi veren milyonları yok sayıyorlar'

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Eş Genel Başkanları Ahmet Karagöz ve Ayfer Koçak'ın katılımıyla, TÜİK’in açıkladığı haziran ayı enflasyon verisine ilişkin TÜİK binası önünde basın açıklaması yapıldı. KESK üyeleri, ''Rakamlar yalan sefalet gerçek'' pankartı taşırken, “TÜİK verileri gerçek değildir”, “TÜİK elini cebimizden çek”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” sloganları attı.

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

''KESK’e bağlı sendikaların üyeleri olarak bugün yurdun dört bir yanında alanlardayız. TÜİK binalarının önündeyiz. Her geçen gün daha fazla itildiğimiz yoksulluk ve sefalet girdabına teslim olmayacağız demek için buradayız. TÜİK bugün hepimizin patronu haline gelmiştir. Asgari ücret TÜİK rakamlarına göre belirleniyor. Emekli aylıkları TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre arttırılıyor. 4 milyon kamu emekçisine; kamu işvereni temsilcileri, yandaş konfederasyon yönetimi ve Hakem Kurulundan oluşan Bermuda Şeytan Üçgeni ile toplu sözleşme adı altında yine TÜİK rakamları dayatılıyor. Yıllardır çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız zam yağmuru ortada. Gerçek enflasyon ortada. Ama iktidar hangi rakamı istiyorsa TÜİK hepimizin önüne o rakamı koyuyor. Kısacası giderlerimiz hayatın gerçek enflasyonuna göre artıyor. Ama maaşlarımız, ücretlerimiz, aylıklarımız yaşadığımız gerçek enflasyonun en az yarısını bir kara delik gibi yutan TÜİK enflasyonuna göre belirleniyor.

Böylece işçisi, emekçisi, emeklisi, asgari ücretlisi ile bu ülkenin ezici çoğunluğu olarak her geçen gün daha fazla yoksullaşıyoruz, daha fazla sefalete itiliyoruz. Yıllardır oynanan Ali Cengiz oyunlarının, enflasyon sepeti oyunlarının son perdesi az önce sergilendi. TÜİK Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK’e göre Haziran ayı enflasyonu sadece yüzde 1,37 artmış, Yıllık enflasyon yüzde 35,05 olmuştur. Milyonlarca kamu emekçisinin ve emeklinin maaş artışında önemli bir faktör olan altı aylık enflasyon ise TÜİK’e göre yüzde 16,67’dir. Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu ENAG da enflasyon verilerini bugün açıkladı. ENAG’a göre enflasyon Haziran’da aylık yüzde 3,05, altı aylık yüzde 25, yıllık yüzde 68,68 artmıştır.

“BİZİ ENFLASYONA DAHA NASIL EZDİRECEKSİNİZ''

Bizimle dalga geçercesine enflasyon farkı müjdesi manşetleri atanlara da buradan diyoruz ki; Yaşadığımız kayıplar ortadayken bu manşetleri atmaya, kamuoyunu yanıltmaya utanmıyor musunuz? Müjdelerinizi alın başınıza çalın. Her zaman söylüyoruz. Buradan bir kez daha tekrar altını çizelim. Bu ülkede emeği ile geçim mücadelesi veren hiç kimse emeğinin karşılığını alamıyor. Ülkeyi yönetenler bunca yoksulluğa, sefalete rağmen emeği ile geçim mücadelesi veren milyonları yok sayıyor. Ne açlık sınırının altına inen asgari ücreti ne de açlık sınırının yarısına kadar düşen emekli aylıklarını arttırmaya yanaşmıyor. Altı aydır oyaladığı 600 bin kamu işçisine TÜİK’in sahte enflasyon rakamlarının bile altında teklifler sunarak adeta dalga geçiyor. Kamu emekçileri, emeklileri olarak bizleri 7 dönem, 14 yıl boyunca sadece adı toplu sözleşme olan ama gerçek toplu pazarlıkla uzaktan yakından hiçbir alakası olmayan garabet bir sistemle oyaladılar.

''HAKEMİN DEDİĞİNİ ONAYLAYAN SÜS BİBERİ OLARAK MASAYA OTURTTULAR'''

Bu garabet sistemde tüm yetkiyi iktidara ve iktidarın gölgesi olan Hakem Kuruluna verdiler. Kraldan çok kralcı yandaş konfederasyon yöneticilerini ise iktidarın, hakemin dediğini onaylayan süs biberi olarak masaya oturttular. Bu garabet sistemin faturasını hangi sendikanın üyesi olursa olsun tüm kamu emekçileri ve emekliler daha fazla yoksulluk, daha fazla güvencesizlik olarak ödemeye devam ediyor. Ülkeyi yönetenler hala istiyorlar ki bu garabet sistem böylece devam etsin. Tek taraflı olarak dayattıkları asgari ücret artışlarına, kamu işçileri sözleşmelerine, garabet toplu sözleşmelerine kimse itiraz etmesin. Kendine sendika, konfederasyon dese de bu düzenden beslenenlerden, iktidara övgüler dizenlerden, iktidardan icazet almadan adım atamayanlardan emeğin haklarını savunması beklenemez. Biz KESK olarak her zaman olduğu gibi bugün de kamu emekçilerinin, emekliklerin ortak hak ve çıkarlarını savunmak için üzerimize düşen sorumluluğun gereğini yerine getirmeye hazırız.

Bunun için ayrım yapmaksızın tüm kamu emekçilerini; en düşük kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırı üzerine çıkarıldığı; İnsanca Yaşamaya Yetecek Bir Ücret, Güvenceli İstihdam- Güvenli Gelecek, Demokratik- Adil Bir Çalışma Yaşamı, Halktan Yana Bir Kamu Hizmeti, Grev hakkımızın önündeki engellerin kaldırıldığı Gerçek Bir Toplu Pazarlık Sistemi için birlikte ortak mücadele etmeye, omuz omuza vermeye çağırıyoruz. Çağrımız sadece kamu emekçilerine değil, bu düzenin çarkları altında ezilen herkesedir. Hepimizi sefalette eşitlemeyi hedefleyenlere artık yeter demenin vakti çoktan gelmiştir. Gelin yıllardır hepimize kaybettiren bu yoksulluk ve sefalet düzenine karşı insanca yaşayacak ücret, güvenceli iş, güvenli gelecek için omuz omuza verelim.”