‘200 bin ağaç dikildi denilen alanda ağaç yok’

Yayınlanma: 15.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.02.2025 - 04:24

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla, bölgede rehabilitasyon çalışmalarının tamamlandığını ve şirketin yükümlülüklerini yerine getirdiğini duyurduğunu anımsatan Adıgüzel, yerinde yaptıkları incelemelerde bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Şikâyette bulunduklarını da belirten Adıgüzel, “15 hektarlık alana 200 ağaç dikildiği iddia ediliyor. Bu, her metrekareye birden fazla ağaç dikildiği anlamına gelir. Ancak böyle bir çalışmanın olmadığını gördük” dedi.