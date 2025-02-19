90 hektarlık ormanlık alanda yapılmak istenen kalker ocağı projesi iptal edildi: Şilelilerin zaferi

Yayınlanma: 19.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.02.2025 - 04:20

Kuzey Ormanlarında sermayenin çalışmaları devam ederken yaşam savunucularının mücadelesi de sürüyor. HD Agrega Madencilik, İstanbul Şile’deki Teke köyünün 90 hektarlık orman alanına kalker ocağı ve kırma eleme tesisi kurmak için Mart 2024’te bakanlığa başvurdu. Şirketin başvurusu üzerine 14 Mayıs 2024’te halkın katılımı toplantısı (HKT) yapılmasına karar verildi. Toplantının yapılacağı gün köylülere Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Şile muhtarları, Şile Çevre Derneği ve Kuzey Ormanları Savunması da destek verdi.

TOPLANTI YAPTIRILMADI

HKT’nin yapılmaması sonucu bakanlık, projenin iptal edildiğini açıkladı. Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün yazısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından projeye olumsuz görüş verildiği belirtildi. Müdürlük açıklamasında, “Nihai karar alınması uygun bulunmamıştır” dendi.

ÇATALCA’YI DA İSTİYOR

Şirketin tek projesi Şile’yle sınırlı değil. Çatalca’daki Gümüşpınar Mahallesi’nde de kalker ocağı kurmak için gerekli işlemleri başlattı. Cumhuriyet’in de daha önce gündeme getirdiği 26.30 hektarlık ormanlık alanda yapmak isteyen şirkete yine yurttaşlar karşı çıkıyor. 13 Mayıs 2024’te yapılan HKT’ye Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel de destek vermiş, yurttaşlar toplantının yapılmasına izin vermemişti.