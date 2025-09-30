ABD’de temiz enerji istihdamı 3.5 milyonu aştı

Bugün temiz enerjiyle ilgili mesleklerde çalışan Amerikalıların sayısı, petrol, gaz ve kömür alanındaki işlerin toplamından üç katından fazlasına ulaştı. Sadece sekiz eyalette fosil yakıt çalışanlarının sayısı hâlâ temiz enerji çalışanlarından fazla.

2024 sonunda temiz enerji sektöründe, yenilenebilir enerji üretiminden batarya ve depolamaya, enerji verimliliğinden biyoyakıtlara, şebeke modernizasyonundan temiz araç endüstrisine kadar uzanan alanlarda 3.5 milyondan fazla Amerikalı çalışıyordu. Bu işler artık ABD işgücünün önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Öte yandan rapor, 2024’teki büyümenin 2020’den bu yana en düşük seviyede gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Politika belirsizlikleri ve ekonomik yavaşlama nedeniyle, 2023’e kıyasla 50 bin daha az iş eklendi. İstihdam ve uygun maliyetli enerji yaratmanın ötesinde, bu analiz temiz enerjinin yeni fırsatlar oluşturduğunu ve ülkenin imalat ve inşaat sektörlerini yeniden yapılandırdığını da gösteriyor. Bugün temiz enerjiyle bağlantılı tüm işlerin yaklaşık yüzde 60’ı-2.2 milyon kişi-imalat ve inşaatta. Bunlar on yıl önce neredeyse hiç olmayan fabrika işlerini de kapsıyor: güneş panelleri, bataryalar, elektrikli araçlar, rüzgâr türbinleri ve enerji verimli cihazların montajı. Aynı zamanda güneş, rüzgâr ve batarya enerji santrallarının kurulumu ile binaların enerji verimliliğini artıran yenileme çalışmaları da bu alana giriyor.

Rapor, temiz enerjinin Amerika’nın altyapısını modernize etmede, enerji maliyetlerini düşürmede ve hızla değişen küresel enerji piyasasında ABD işletmelerini rekabetçi kılmada kritik rol oynadığını ortaya koyuyor.