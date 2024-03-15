Adaköy’ün yapılaşmaya açılması Meclis gündeminde

Yayınlanma: 15.03.2024 - 12:44

Güncelleme: 15.03.2024 - 12:44

CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 8 Mart 2024 tarihinde, Muğla’nın Marmaris ilçesi Adaköy Mahallesi’nde yapılacak ulaşım amaçlı iskele projesine ilişkin ÇED sürecinin başladığı ilan etmesini Meclis’e taşıdı. Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

“MARMARİS’E ADETA BİR HANÇER SAPLANACAK!”

“Hangi bilimsel çalışma, rapor ve tetkik sonucunda böyle bir projeye ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir?” diye soran CHP’li Özcan, “Başlayan ÇED süreci, 6 milyon lira bedel ile, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortakları A.Ş. tarafından yapılması planlanan kazıklı sistem iskeleye dair. Söz konusu proje alanının 5300 m kuzeyinde Marmaris, 3500 m batısında İçmeler, 1200 m batısında Keçi Adası, 3000 m doğusunda Marmaris Yat Limanı, 3800 m doğusunda Adaköy, 2270 m doğusunda Nimara Mağarası, 1300 m güney doğusunda Akvaryum Koyu, 1600 m güney doğusunda Fosforlu Mağara, 1650 m kuzeydoğusunda Bedir Adası yer almakta.

Böyle güzelliklerle dolu bir doğanın ortasına iskele yapılarak özel şirket eliyle yapılaşmaya açılması buraya adeta bir hançer saplamak demek!” ifadelerini kullandı.

“HANGİ GEREKÇEYLE BU ÖN İZİN VERİLDİ?”

Alanın kanunlarla korunduğunu belirten Özcan, “Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce 10 yıl süreli kullanma iznine esas 20.10.2023 tarihli sözleşme ile Kiler GYO A.Ş. ‘ne 1 yıl süre ile ön izin verilmiştir. Proje alanının bulunduğu alan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzen Planına göre “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi/Turizm Merkezi”, “Milli Park”, “Önemli Doğa Alanı”, 2. Derece Doğal Sit Alanı”, “Yat turu Güzergahı” alanında kalmakta olup proje alanı geri sahasında ise “Arkeolojik Sit Alanı” ve “Orman Alanı” yer almakta. Hangi gerekçeyle bu ön iznin verildi? Bunun gerekçeleri kamuoyundan gizlenmemelidir” diye konuştu.

ALANA OTEL VE GÜNÜBİRLİK TESİS DE YAPILACAK MI?

Ayrıca, 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında 1,38 hektar Turizm Alanı planlanmıştır. İskele geri sahasında yer alan Turizm Alanı, planlama alanının %43,90’ını kapsamaktadır. Proje dosyasından anlaşıldığına göre, Şirket tapu kayıtlarında zeytinlik olarak kayıtlı bu turizm alanına otel ve günübirlik tesis alanı yapmayı planlamaktadır. Şayet yapılacaksa, zeytinlik alana böyle bir tesis yapılacak olması mevzuata açıkça aykırıdır!

HOLDİNGİN İKTİDARLA OLAN BAĞLANTILARI MI DEVREYE GİRDİ?

ÇED süreci başlatılan Kiler GYO A.Ş’nin bağlı olduğu holdingin AKP’ ile olan bağları kamuoyunca da biliniyor. Bu kadar hassas bir doğa parçasına böyle bir yapılaşma sürecinin başlatılınca, ister istemez ‘siyasi bağlantılar mı devreye girdi’ diye soruyoruz!”

Özcan son olarak, Muğla’yı korumayı değil, ranta açmayı görev addeden iktidara karşı, bütün Muğlalılarla beraber sahip çıkmayı görev addettiğini vurguladı.

Özcan’ın Bakan Özhaseki’nin cevaplamasını istediği soru önergesinde şu sorular yer aldı: