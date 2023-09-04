Adrasan'ın talanına bölge halkından dava

Yayınlanma: 04.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.09.2023 - 04:24

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi’nde bulunan ormanlık alana yapılacak kamp projesine karşı bölge sakinleri dava açtı. Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü’ne karşı açılan davada yürütmenin durdurulması istenirken dava dilekçesinde ormanlık alanın 20 yıllığına çok ucuza kiralandığı da belirtildi. Projeye konu olan bölge aynı zamanda doğal sit alanı.



BÜYÜKLÜĞÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR



Orman Genel Müdürlüğü, Adrasan’da 10 hektar ormanın kamp alanına dönüştürülmesi için ihaleye çıktı. Daha önce benzeri görülmemiş şekilde başlangıç fiyatı belirlenmeden düzenlenen ihalede, kamp yapılması planlanan yapıların büyüklüğü dikkat çekti. Yüzme havuzundan lokantaya kadar birçok yapının inşa edilecek olması kaygıları artırdı.



DOĞAL SİT ALANI



İhalede alanın 20 yıllık kiraya verileceği, yıllık kira bedelinin 1 milyon 160 bin lira ve geçici teminat tutarının bir yıllık kira bedeli üzerinden 380 bin lira olarak belirlendiği vurgulandı. Bölge sakinleri tarafından açılan davada kiralanmak istenen alanın kamp için çok büyük olduğu, kira bedelinin çok düşük olduğu belirtildi. Dava dilekçesinde ihaleye konu alanın doğal sit alanı olduğu da belirtildi. Ayrıca orman kanuna göre ormanların korunması görevinin de orada yaşayanlara ait olduğu hatırlatıldı.

