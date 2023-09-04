Adrasan'ın talanına bölge halkından dava
Antalya Kumluca’ya bağlı doğa harikası Adrasan’da ormana yapılacak kamp projesine karşı bölge sakinleri dava açtı. Orman Genel Müdürlüğü, 10 hektarlık alanda inşaat yapılması için ihaleye çıkmıştı.
Antalya’nın
Kumluca ilçesine bağlı
Adrasan Mahallesi’nde
bulunan ormanlık
alana yapılacak kamp
projesine karşı bölge
sakinleri dava açtı.
Kumluca Orman
İşletme Müdürlüğü’ne
karşı açılan davada
yürütmenin
durdurulması istenirken dava
dilekçesinde ormanlık alanın 20
yıllığına çok ucuza kiralandığı da
belirtildi. Projeye konu olan bölge
aynı zamanda doğal sit alanı.
BÜYÜKLÜĞÜYLE DİKKAT
ÇEKİYOR
Orman Genel Müdürlüğü,
Adrasan’da 10 hektar ormanın
kamp alanına dönüştürülmesi için
ihaleye çıktı. Daha önce benzeri
görülmemiş şekilde başlangıç
fiyatı belirlenmeden düzenlenen
ihalede, kamp yapılması
planlanan yapıların büyüklüğü
dikkat çekti. Yüzme havuzundan
lokantaya kadar birçok yapının
inşa edilecek olması kaygıları
artırdı.
DOĞAL SİT ALANI
İhalede alanın 20 yıllık
kiraya verileceği, yıllık kira
bedelinin 1 milyon 160
bin lira ve geçici teminat
tutarının bir yıllık kira bedeli
üzerinden 380 bin lira olarak
belirlendiği vurgulandı. Bölge
sakinleri tarafından açılan
davada kiralanmak istenen
alanın kamp için çok büyük
olduğu, kira bedelinin çok
düşük olduğu belirtildi. Dava
dilekçesinde ihaleye konu
alanın doğal sit alanı olduğu
da belirtildi. Ayrıca orman
kanuna göre ormanların
korunması görevinin de
orada yaşayanlara ait olduğu
hatırlatıldı.
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