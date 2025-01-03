Ağaç kıyımı yapan YK Enerji’ye TEİAŞ tarafından kapasite mekanizması ödemesi yapıldı

Yayınlanma: 03.01.2025 - 05:17

Güncelleme: 03.01.2025 - 05:17

Yaşam savunucularının tüm itirazlarına karşın doğayı yok eden şirketlere birer birer teşvik veriliyor. Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı, Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan Yeniköy-Kemerköy (YK) Enerji’ye ait iki termik santrala kömür sağlanması için adeta yok edilmişti.

İKİ AYRI ÖDEME

Dinamitlerin patladığı bölgede çalışmalar sürerken, yurttaşların Yeniköy Termik Santralı’nın çevre izin ve lisans iptali için açtığı davanın ilk duruşması 30 Aralık’ta Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme henüz kararını açıklamamışken duruşmanın görüldüğü gün şirkete teşvik verildiği duyuruldu.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından kapasite mekanizması teşvik ödemesi yapıldı. Bu kapsamda şirketin Kemerköy Üretim Tesisi’ne 81 milyon 844 bin TL, Yeniköy Termik Santralı için ise 44 milyon 759 bin TL’lik ödeme yapıldığı ifade edildi. Bu teşvik, santralların üretmedikleri ancak üretime hazır tuttukları elektrik kapasiteleri için yapılıyor. Şirkete bu kapsamda 2018-2023 yıllarında milyarlarca liralık teşvik ödemesi yapıldığı ifade edilyor.

Öte yandan Akbelen Ormanı’nda kömür çıkarma çalışmaları devam ederken şirket, her geçen gün genişlemek istiyor. İkizköy Çevre Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Akbelen Ormanı’na bağlı İkizköy’e komşu olan Bağdamlar’da zeytinliklerin sökülmesi için hazırlıklara başlandığı belirtildi. Açıklamada, “YK Enerji şirketi komşu köyümüzde zeytinlikleri sökmek için dalları budamış, kepçeler söküm için bekliyor, atık su zeytinlik araziye drenaj edilmiş. Zeytincilik kanununun uygulanmasını bekliyoruz” dendi. Bölge halkının şirkete zeytinliklerini satmadığı öğrenildi.

‘TOPRAĞIMIZDAN ELİNİ ÇEK’

İkizköy Muhtarı Nejla Işık, “Zeytin yasasına göre zeytinliklere kimse dokunamaz. Her zeytinimizi korumaya devam edeceğiz. YK Enerji, elini topraklarımızdan çek” dedi. Tarlasına drenaj yapıldığını belirten Özlem Ayyıldız ise “Toprağımı satmadım. Kirli sularını zeytinlerimden çeksin. Gerekirse öleceğim yine vermeyeceğim yerlerimi” diye konuştu.