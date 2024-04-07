Ağaç kıyımından anıt mezar çıktı

Samsun Tekkeköy’deki Bayraktepe Tabiat Parkı’nda Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin (SBB) başlattığı ağaç ve doğa katliamı kenti ayağa kaldırdı.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 07.04.2024 - 04:00
Ağaç kıyımından anıt mezar çıktı
Abone Ol google-news

Samsun-Ordu Karayolu’nun Bayraktepe tarafına doğru 400 metre içeriye doğru tıraşlanması planlanan bölgede anıt mezar ve bazı kalıntılar olduğu ortaya çıktı. Mimarlar Odası kent izleme komitesi üyesi İshak Memişoğlu, “Yaptığımız inceleme sonucu 1989 yılında tescillenmiş bir anıt mezara ve tarihi kalıntılara rastladık. Mezarın tescil edilmesi için Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’na başvurduk. Burada tarih var. Tarihe ve doğaya kıymayın. Mimarlar Odası olarak konunun takipçisiyiz, izin vermeyiz” dedi.

Memişoğlu şöyle devam etti: “Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin alanda çalışma yapması yasal olarak suçtur. Mustafa Demir, doğayı, doğal mirası yok etmekle kalmayıp kültürel mirası yok etmektedir. Umarız yeni SBB Başkanı Halit Doğan, bu tutuma seyirci kalmaz.” 


ağaç kıyımı haberleri anıt mezar haberleri Samsun tekkeköy haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Opel Crossland'ın yerini alacak 'efsane' modelin görselleri sızdı: Geri sayım başladı...

Opel Crossland'ın yerini alacak 'efsane' modelin görselleri sızdı: Geri sayım başladı...
Eski danışmanı Murat İde’den Meral Akşener’e sert tepki: ‘Bu hırsızlığa niye ortak oldun…’

Eski danışmanı Murat İde’den Meral Akşener’e sert tepki: ‘Bu hırsızlığa niye ortak oldun…’
Demans ve Alzheimer: Belirtileri nedir, hangi tedaviler uygulanıyor?

Demans ve Alzheimer: Belirtileri nedir, hangi tedaviler uygulanıyor?
Gıda etiketleri için tarih belli oldu! Resmi Gazete’de yayımlandı

Gıda etiketleri için tarih belli oldu! Resmi Gazete’de yayımlandı
Demans ve Alzheimer: Belirtileri nedir, hangi tedaviler uygulanıyor?

Demans ve Alzheimer: Belirtileri nedir, hangi tedaviler uygulanıyor?
Ramazan Bayramı boyunca Marmara’da hava nasıl olacak?

Ramazan Bayramı boyunca Marmara’da hava nasıl olacak?
Koç Holding'den Yapı Kredi açıklaması

Koç Holding'den Yapı Kredi açıklaması
Testosteron nedir? Erkeklerde düşük testosteronun 10 belirtisi

Testosteron nedir? Erkeklerde düşük testosteronun 10 belirtisi