Ağaç kıyımından anıt mezar çıktı
Samsun Tekkeköy’deki Bayraktepe Tabiat Parkı’nda Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin (SBB) başlattığı ağaç ve doğa katliamı kenti ayağa kaldırdı.
Samsun-Ordu
Karayolu’nun Bayraktepe tarafına
doğru 400 metre içeriye doğru
tıraşlanması planlanan bölgede
anıt mezar ve bazı kalıntılar olduğu
ortaya çıktı. Mimarlar Odası
kent izleme komitesi üyesi İshak
Memişoğlu, “Yaptığımız inceleme
sonucu 1989 yılında tescillenmiş
bir anıt mezara ve tarihi kalıntılara
rastladık. Mezarın tescil edilmesi
için Tabiat Varlıkları Koruma
Kurulu’na başvurduk. Burada tarih
var. Tarihe ve doğaya kıymayın.
Mimarlar Odası olarak konunun
takipçisiyiz, izin vermeyiz” dedi.
Memişoğlu şöyle devam etti:
“Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin
alanda çalışma yapması yasal
olarak suçtur. Mustafa Demir,
doğayı, doğal mirası yok etmekle
kalmayıp kültürel mirası yok
etmektedir. Umarız yeni SBB
Başkanı Halit Doğan, bu tutuma
seyirci kalmaz.”
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