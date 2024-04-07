Ağaç kıyımından anıt mezar çıktı

Yayınlanma: 07.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.04.2024 - 04:00

Samsun-Ordu Karayolu’nun Bayraktepe tarafına doğru 400 metre içeriye doğru tıraşlanması planlanan bölgede anıt mezar ve bazı kalıntılar olduğu ortaya çıktı. Mimarlar Odası kent izleme komitesi üyesi İshak Memişoğlu, “Yaptığımız inceleme sonucu 1989 yılında tescillenmiş bir anıt mezara ve tarihi kalıntılara rastladık. Mezarın tescil edilmesi için Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’na başvurduk. Burada tarih var. Tarihe ve doğaya kıymayın. Mimarlar Odası olarak konunun takipçisiyiz, izin vermeyiz” dedi.



Memişoğlu şöyle devam etti: “Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin alanda çalışma yapması yasal olarak suçtur. Mustafa Demir, doğayı, doğal mirası yok etmekle kalmayıp kültürel mirası yok etmektedir. Umarız yeni SBB Başkanı Halit Doğan, bu tutuma seyirci kalmaz.”

