Akbelen davasında beraat kararı

Yayınlanma: 12.11.2024 - 15:22

Güncelleme: 12.11.2024 - 15:22

Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding'in ortak iştiraki YK Enerji'nin maden sahasını genişletmek için başlattığı ağaç katliamına karşı gelen yöre halkı ve yaşam savunucuları “orman işgali” suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. 780 dönümlük arazideki ağaçları kesmemesi için nöbet sırasında darp edilen Ahmet Tatar ve ikizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık'a "Ormanı işgal ve ormandan faydalanma" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması Milas 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Bölge halkının ''Akbelen 12 Eylül davası'' adını verdikleri davaya yargılanlara Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz da destek vermek için adliyeye geldi.

Duruşma salonuna basın ve izleyici alınmazken davadan beraat kararı çıktı.

Duruşma sonrası Avukat Arif Ali Cangı, “Gelecek kuşaklar için mücadele veriyoruz. Bu mücadele sırasında bu ve buna benzer davalarla karşılaşacağız, bizi suçlu göstermek için çalışacaklar ama biz yılmayacağız yaşamı savunmaya devam edeceğiz. Bu dava ekoloji hareketine yaşamı savunma mücadelesine açılmış bir dava. Bu dava eğer mahkumiyetle sonuçlanmış olsaydı tüm ekoloji hareketlerine gözdağı verilmiş olacaktı. Üstelik kendi suçlarını örtmek için bu davayı açmışlardır” dedi.