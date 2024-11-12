Akbelen davasında beraat kararı
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda ağaç kesimine karşı nöbet tutan vatadaşlara yönelik "Ormanı işgali ve faydalanma" suçundan açılan davada beraat kararı geldi.
Muğla'nın
Milas ilçesi İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda Limak Holding
ve IC Holding'in ortak iştiraki YK Enerji'nin maden sahasını
genişletmek için başlattığı ağaç katliamına karşı gelen
yöre halkı ve yaşam savunucuları “orman işgali” suçlamasıyla
hakim karşısına çıktı. 780 dönümlük arazideki ağaçları
kesmemesi için nöbet sırasında darp edilen Ahmet Tatar ve ikizköy
Mahalle Muhtarı Nejla Işık'a "Ormanı işgal ve ormandan
faydalanma" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması
Milas 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Bölge halkının
''Akbelen 12 Eylül davası'' adını verdikleri davaya yargılanlara
Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz da destek vermek için adliyeye
geldi.
Duruşma salonuna basın ve izleyici alınmazken davadan beraat kararı çıktı.
Duruşma sonrası Avukat Arif Ali Cangı, “Gelecek kuşaklar için mücadele veriyoruz. Bu mücadele sırasında bu ve buna benzer davalarla karşılaşacağız, bizi suçlu göstermek için çalışacaklar ama biz yılmayacağız yaşamı savunmaya devam edeceğiz. Bu dava ekoloji hareketine yaşamı savunma mücadelesine açılmış bir dava. Bu dava eğer mahkumiyetle sonuçlanmış olsaydı tüm ekoloji hareketlerine gözdağı verilmiş olacaktı. Üstelik kendi suçlarını örtmek için bu davayı açmışlardır” dedi.
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