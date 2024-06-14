Akbelen davasında talepler reddedildi

Yayınlanma: 14.06.2024 - 12:54

Güncelleme: 14.06.2024 - 12:55

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve İçtaş Holding ortaklığındaki YK Enerji, kömür maden sahasını genişletmek için 24 Temmuz 2023’te ağaç kesimine başlamıştı. Bölge halkının açtığı yürütmeyi durdurma davası henüz sonuçlanmamışken Türkiye Barolar Birliği Kent Çevre Komisyonu Yürütme Kurulu, Muğla Barosu ve İkizköylülerin avukatları, 25 Temmuz’da idare mahkemesine dava açmıştı. Davanın duruşması Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde yapıldı.

DURUŞMA ÖNCESİ YÜRÜYÜŞ

Mahkeme öncesi İkizköylüler, Karacahisarlılar, Çamköylüler, TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Muğla milletvekilleri Cumhur Uzun ile Gizem Özcan, CHP İl Başkanı Zekican Balcı, bazı siyasi parti ve STK temsilcileri ve dayanışma için gelen yurttaşlar “Biz bitti demeden dava bitmez” ve “Akbelen için adalet” pankartlarıyla adliyeye yürüdü. Yurttaşlar, sık sık 'Akbelen için adalet', 'Havama, suyuma, toprağıma dokunma' sloganları attı.

SARICA: VİDEOYA 1 DAKİKA DAYAMADILAR

Mahkeme binasının önünde davanın avukatları Arif Ali Cangı, İsmail Hakkı Atal ve İpek Sarıca açıklamalarda bulundu. İpek Sarıca, “Karar 15 gün içinde tebliğ edilecek. Dava avukatlarından İpek Sarıca, “Keşif talebimiz ve delil tespit talebimiz kabul edilmedi. Şu sormak gerekiyor bir idari işlemin sonucunun hukuka uygun olup olmadığı nasıl denetlenecek? Keşif yapılmadan nasıl karar verilecek? Delil tespit olmadan olan biteni Akbelenlilerin neler yaşandı bilmeden o idari işlemin sonuçlarının neler olduğunu bilmeden nasıl karar verilecek. Mahkemeye görsellerimizi zorla soktuk. Video göstermek istedik. Bir dakika falan dayanabildiler. Sonra ‘izlemeyelim’ dediler. Açıklama yaptık, yüzlerini bizden kaçırdılar. Akbelen köylüleri şu an böyle bir yargılama böyle bir muamele yaşıyorlar. Eğer hukuka uygun bulunsa bile Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uygun olması gerekiyor. AİHM 2005’te uygun değildir termikler kapatılmalı diye karar verdi. 20 yıl olacak hala uygulanmıyor. Hala uygulanmayan bir sürecin 92 yılından başlayan dava sürecinin 2024’te mahkemesi görüldü. Hukuksuzluk silsilesi devam ediyor. Biz inanıyoruz, ihlal kararı alacağız. Bu termikler kapatılacak. Bu dava biz bitti demeden bitmez” dedi.

CANGI: İMZA YETKİSİ TARTIŞILMALI

Avukat Arif Ali Cangı, kanunun ve yönetmelikte “Bakanlık tarafından uzatılır” maddesi olduğu ve yetkinin bakana verildiğini aktararak, “Muğla Orman Bölge Müdürünün imzasıyla Akbelen katledilmiştir. Anlaşılan Muğla Orman Bölge Müdürüne emir verilmiş o da bakan adına imza atmış. Ortada yetkili imza olmayan bir işlem söz konusu. Önce bunun çözümlenmesi gerekiyor. Diğer yandan mahkeme işin başından beri mahaline gelip inceleme yapmak istemedi. Bilirkişilerle inceleme yapmak istemedi. Mahkemeden Muğla Orman Bölge Müdürünün imza yetkisi olup olmadığı tartışılmalı. Muğla Büyükşehir Belediyesi davaya yanımızda müdahil talebinde bulundu. Bu konu karar verilmeden davada karar verilemez. Hakimler hukuka uygun ve vicdanlarına göre karar verecekler” diye konuştu.

ATAL: 5’Lİ ÇETEYİ KORUYORLAR

Duruşma öncesi konuşan Avukat Atal, "Bu dava bizim açtığımız 7'nci dava ve haklı olduğumuz halde bir dava bile kazanamadık. Bu mahkemeler kanunu uygulamıyor, beşli çeteyi koruyacak şekilde talimat aldıkları için bizim lehimize sonuç alamıyoruz. Ama biz kazanamayacağımızı bildiğimiz halde açtığımız bu davalarla tarihe not düşüyoruz. Kanunları uygulamayan kamu görevlilerinin, hakimlerin, savcıların çetelesini çıkarıyoruz. Halkın hukuki, meşru ve anayasal mücadelesini açtığımız davalarla hukuki zeminde yükseltiyoruz. Normalleşme istiyorsanız hemen şimdi yargı bağımsızlığını sağlamalısınız" dedi.