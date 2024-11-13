Akbelen’deki katliamın ortağının gözü Tokat’ta

Yayınlanma: 13.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.11.2024 - 08:15

Termik santrallara kömür sağlanması için Muğla’nın Milas İlçesindeki Akbelen Ormanı’nı yok eden YK Enerji’nin ortaklarından IC İçtaş, Tokat için kolları sıvadı. Reşadiye ilçesindeki mera, yaylak ve orman alanından oluşan bölgeye rüzgâr enerji santralı (RES) kurulacak. Toplamda 1586 hektarlık alanda etkili olacak proje kapsamında 16 rüzgâr türbini dikilecek.

Projenin inşaat aşamasında 100, işletme aşamasında ise 15 personelin çalışması planlanıyor. 1 milyar 300 milyon TL harcanacak olan projeyle birlikte bölgede teknik ve sosyal altyapı binaları da yapılacak.