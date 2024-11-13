Akbelen’deki katliamın ortağının gözü Tokat’ta
Akbelen Ormanı’nı yok eden YK Enerji’nin ortaklarından IC İçtaş, Tokat için kolları sıvadı. Reşadiye ilçesindeki mera, yaylak ve orman alanından oluşan bölgeye rüzgâr enerji santralı (RES) kurulacak.
Termik santrallara kömür sağlanması için Muğla’nın Milas İlçesindeki Akbelen Ormanı’nı yok eden YK Enerji’nin ortaklarından IC İçtaş, Tokat için kolları sıvadı. Reşadiye ilçesindeki mera, yaylak ve orman alanından oluşan bölgeye rüzgâr enerji santralı (RES) kurulacak. Toplamda 1586 hektarlık alanda etkili olacak proje kapsamında 16 rüzgâr türbini dikilecek.
Projenin inşaat aşamasında 100, işletme aşamasında ise 15 personelin çalışması planlanıyor. 1 milyar 300 milyon TL harcanacak olan projeyle birlikte bölgede teknik ve sosyal altyapı binaları da yapılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkü Ocakları'ndan protesto: MHP'li başkandan tehdit!
- İki ünlü markanın balları sahte çıktı!
- Nasuh Mahruki'den ilk açıklama Cumhuriyet'e
- ‘Çalışanı yok, müdürü 90 bin lira maaş alıyor’
- Atatürk 'sticker'ına basan kişiyi uçarak dövdü
- 'Alnı secdeye düşenlerin iktidarında...'
- 'Üs bölgesi' kamera görüntüleri ortaya çıktı
- 'Sessiz katil' konusunda önemli uyarılar
- Yazarımız Meydan'dan, Acemoğlu'na 'Atatürk' yanıtı
- 9 sayfalık not bırakmışlar