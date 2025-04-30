Akbelen'in Şirin Babası beraat etti

Yayınlanma: 30.04.2025 - 12:50

Güncelleme: 30.04.2025 - 12:50

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nın, Yeniköy Termik Santrali’ne kaynak olacak kömür için kesilmesine karşı mücadele eden ve bölgede “Şirin Baba” olarak bilinen İkizköylü Tuncer Saraçoğlu “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan hakim karşısına çıktı.

Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın hakimi Saraçoğlu'nun "Yedi yedi doymadı, Allah canını almadı ve gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek" şiirinde Cumhurbaşkanına hakaret etmediğini hükmederek beraatine karar verdi. Avukat İpek Sarıca, "Cumhurbaşkanı ne kadar alıngan olsa da mahkememiz gayet yerinde ve çok güzel bir karar verdi. Adalet yerini buldu. Bu tarz davalar siyasi baskı aracı oluyor hak savunucularının üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılıyor. Mahkemeler bir baskı aracı değildir. Savcılar da hakkaniyetli yerinde iddianame hazırlamaları gerektiğini düşünüyoruz. Her şey çok güzel olacak. davalar bitmedi biz buradasıyız mücadelemiz sürecek" dedi.