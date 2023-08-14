Akbelenli yurttaşın marjinal isyanı: Şalvar da giyerim yazma da takarım hürriyet benim elimde değil mi!

Yayınlanma: 14.08.2023 - 15:45

Güncelleme: 14.08.2023 - 15:49

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nın 760 dönümlük bölümü Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin termik santrallerine kömür sağlanması amacıyla 24 Temmuz’da başlayan çalışmalarla kesildi. Buna karşın orman toprağının madenleştirilmemesi için nöbetin sürdüğü bölgede hukuki süreç de devam ediyor.

Avukat İsmail Hakkı Atal, Karadam ve Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği adına Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’na 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Döneminin Muğla Valisi olan Samsun Valisi Orhan Tavlı’yla birlikte, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Limak Holding sahibi Nihat Özdemir, İÇTAŞ’ın sahibi İbrahim Çeçen ve YK Enerji’nin CEO’su Serhat Dinç şikayet edildi. Başvuruda Türk Ceza Kanunu’nun 302’inci maddesi olan ‘Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ gereğince, şüphelilerin Anayasa’nın 3’üncü maddesindeki ‘Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya teşebbüs suretiyle Anayasal suç işlediği dile getirildi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Suç duyurusunun ardından Akbelen direnişindeki yurttaşlar tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Akbelen Ormanı'ndaki kesimlere karşı direnenlere ‘Bir avuç marjinal’ demesine yanıt veren İkizköylü Aytaç Yakarı, “Ben şalvar da giyerim, yazma da takarım, başımdaki yazmayı da atarım. Hürriyet benim elimde değil mi? Ben kimsenin giydiğine ve yediğine karışmıyorum. Bana karışmasınlar. Evet ben marjinalim. Ben havamı, toprağımı, suyumu koruyacağım. Kanımın son damlasına kadar çamımın arkasındayım” dedi.