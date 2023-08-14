Seyyar tuvalet engeli gündem olmuştu... Kılıçdaroğlu'ndan 'Akbelen' tepkisi: 'Jandarma Teşkilatımıza büyük saygısızlık!'

Yayınlanma: 14.08.2023 - 15:02

Güncelleme: 14.08.2023 - 15:18

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi’ndeki Akbelen Ormanı, Limak-İçtaş ortaklığındaki Yeniköy-Kemerköy Enerji tarafından açılmak istenen kömür madeni için kesiliyor. Madene karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı. Ağaç katliamı üzerine bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri ise jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğruyor.

TUVALET BİLE YASAK

Valilik son olarak kömür madeni için başlatılan ağaç kesiminde ‘gerekli işlemlerin sona erdiğini’ kaydetse de alanda iş makineleri çalışmaya devam ediyor.

Geçen hafta alana eylemcilerin su tankerini almayan jandarma, son olarak seyyar tuvaletlerin girişini engelledi.

Seyyar tuvaletleri nöbet alanına almaya çalışanlara, kolluk kuvvetleri tarafından sert müdahale edildi. Gözaltına alınanlar oldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT TEPKİ

Yaşananlar sosyal medyada da gündem olurken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

CHP lideri paylaşımında, "Akbelen ormanlarında vatana sahip çıkmak için mücadele eden vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarını dahi giderememesi için, başlarına jandarma dikmek asla kabul edilemez! Bu, hem korkunç bir baskıdır hem de böyle bir emir vermek köklü Jandarma Teşkilatımıza büyük saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.