CHP'li Serkan Sarı, Akbelen üzerinden termik santral raporu hazırladı: Hava kirliliğine teşvik ediyorlar

Yayınlanma: 14.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.08.2023 - 03:00

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Akbelen’deki ağaç kesimi üzerinden termik santralların hava kirliliğine etkisine ilişkin rapor hazırladı.

Türkiye’de 2022 itibarıyla toplam 67 adet kömürle çalışan elektrik üretim santralı bulunduğunu söyleyen Sarı, “Akbelen Ormanı’nı yok edip maden sahasını genişletmek isteyen Yeniköy-Kemerköy termik santralları Türkiye’deki diğer termik santraller gibi filtre sistemleri için rehabilitasyon yapsa bile, bacalardan yayılan hava kirleticilerini bir noktaya kadar sınırlayabilecek” dedi.

(Serkan Sarı)



Sarı’nın raporunda şu tespitlere yer verildi: