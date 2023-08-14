CHP'li Serkan Sarı, Akbelen üzerinden termik santral raporu hazırladı: Hava kirliliğine teşvik ediyorlar
CHP Milletvekili Serkan Sarı, Akbelen’de yaşanan ağaç kesimi üzerinden hazırladığı raporda Türkiye’de aktif olan ve kömürle çalışan 67 termik santralın hava kirliliği yarattığına dikkat çekti.
CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Akbelen’deki ağaç kesimi üzerinden termik santralların hava kirliliğine etkisine ilişkin rapor hazırladı.
Türkiye’de 2022 itibarıyla toplam 67 adet kömürle çalışan elektrik üretim santralı bulunduğunu söyleyen Sarı, “Akbelen Ormanı’nı yok edip maden sahasını genişletmek isteyen Yeniköy-Kemerköy termik santralları Türkiye’deki diğer termik santraller gibi filtre sistemleri için rehabilitasyon yapsa bile, bacalardan yayılan hava kirleticilerini bir noktaya kadar sınırlayabilecek” dedi.
(Serkan Sarı)
Sarı’nın raporunda şu tespitlere yer verildi:
- Ekolojik yıkım: Türkiye’de kömürle çalışan termik santrallar, sağlık sorunları ve ekolojik yıkıma yol açarak işletilmektedir. AKP hükümeti fosil yakıtlardan enerji üretmeye, kömürle çalışan termik santrallardan elde etmeye devam etmektedir. 2020 yılı sonu itibarıyla toplam 748 bin hektar orman alanı tahsis edilmiştir.
- Akbelen’deki katliam: Akbelen Ormanı’nda yaşanan ağaç katliamının insan sağlığı üzerinde çok ciddi sağlık sorunlarına yol açacağı açık ve somut bir gerçekliktir. Filtreler ayrıca karbondioksit salımını engellememektedir. Yani kömürün iklim değişikliğini tetiklemedeki rolünü azaltmayacaktır.
- Çözüm önerileri: Yeni kömür santralı yatırımı yapılmamalıdır. Mevcut durumdaki termik santral sahiplerine, tesislerinin yanında veya uygun başka alanlarda güneş ve/veya rüzgâr enerjisi ve depolama yatırımları yapmaları teşvik edilmelidir.
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