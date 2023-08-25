Akbük koyunda 2 ton çöp toplandı

Yayınlanma: 25.08.2023 - 13:49

Güncelleme: 25.08.2023 - 13:49

Yaz aylarının gelmesiyle nüfus yoğunluğunun artığı Muğla’da kıyılar ve koyların temizliği ara verilmeden devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi ekipleri, Akbük’deki 7 koyda ve çöp kamyonlarının inemediği bölgelerde yaptıkları temizlik çalışması kapsamında 400 poşette toplam 2 ton çöp topladılar.

Yürütülen temizlik çalışması hakkında bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Yaz sezonu nedeniyle yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Akbük koyumuzda temizlik çalışması gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında personellerimiz ve aracımız ile cennet koyumuzu temizledik. Çöp kamyonlarının giremediği bölgelerden toplanan çöpler, anayol üzerinde bulunan 84 adet çöp konteynerlerine taşındı. Sahil şeritlerimizin, orman varlığımızın ve doğal alanlarımızın korunması kadar temiz tutulması da çok önemli. Vatandaşlarımızı da bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.