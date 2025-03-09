Akdeniz foklarının yaşam alanına yapılacak otelde sona yaklaşıldı. Şirket vazgeçmiyor

Yayınlanma: 09.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.03.2025 - 04:00

Türkiye’nin en önemli turistik bölgelerinden Muğla’da otel adı altında kıyı işgalleri devam ediyor. Bodrum’un Gökçebel mevkisinde United Bodrum tarafından yapılmak istenen ve yurttaşların karşı çıktığı proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı son kararın verildiğini duyurdu.

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu bakanlık ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde görüşe açıldı. Görüş sürecinin ardından projeye onay verileceği belirtiliyor.

Proje kapsamında şirket bölgeye 120 odalı otel, 30 villa, restoran, dükkân ve helikopter pisti gibi yapılar inşa edecek. Bunun yanında beş adet yat bağlama kapasiteli liman da yapılacak. Limana boyutları 30 metreye kadar olan yatlar yanaşabilecek. Şirket projesi için 247 milyon TL harcayacağını da belirtiyor.

ENDEMİK TÜRLER VAR

Projeye ilişkin görüş veren Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, bölgede Akdeniz foklarının da bulunduğuna dikkat çekti. Müdürlük yazısında, “Proje alanı faaliyetin denizel alanında Akdeniz fokunun beslenme ve yaşama alanı içerisinde kaldığı tespit edilmiştir” dendi. Ayrıca proje alanı ve çevresinde endemik türlerden olan kaşalot da denen ispermeçet balinası da bulunuyor. Bunun yanında bir yunus çeşidi olan tırtak da bu bölgede görülüyor.

Bakanlık 2021’de projenin ÇED sürecinin sonlandırıldığını duyurmuştu. Ardından şirket konuyu mahkemeye taşıdı. Muğla 2. İdare Mahkemesi, bakanlığın ÇED sürecinin sonlandırılmasının iptaline karar verdi. Şirket bunun ardından yeni bir başvuru yaparak süreçte ısrarcı olduğunu gösterdi.