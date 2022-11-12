AKP bağışlarla milyonlarca fidan dikmişti: Ağaçlandırma seferberliği diyerek para gömüyorlar
AKP’nin büyük gösterişle duyurduğu 11 milyon fidanın yüzde 90’ı kurudu. Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Durmuş, iktidarın SMS’lerle topladığı paranın yine boşa gideceğini söyledi.
Son yıllarda meydana gelen orman yangınlarından sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2019 yılında 11 Kasım’ı “Milli Ağaçlandırma Günü” ilan etmişti. Yurttaşlardan ağaçlandırma seferberliği diyerek sms yoluyla bağışlanan paralarla alınan fidanlar AKP’lilerin şovları ile dikildi. Ancak geçen yıl dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90’u kurudu. Kuruyan fidanların en canlı örneği ise Çanakkale Ayvacık’ta dikilen ağaçlar oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde dün (11 Kasım) 81 ilde 1023 ilçede 4 milyon fidan dikti. Türkiye genelinde üç yıl önce başlatılan, fidanların kurumasına rağmen projenin devam edilmesine Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş tepki gösterdi. Uygulamanın aldatma olduğunu belirten Durmuş, “Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü 'Türkiye Yüzyılına Nefes' sloganı ile 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' adında fidan dikim kampanyası düzenledi. İlki 11 Kasım 2019’da yapıldı. Son üç yılda 11 milyon fidan dikilmedi adeta gömüldü” dedi.
Kampanya ile dikilecek ağaçların tekrar kuruyacağını ifade eden Durmuş, “OGM’nin niyeti fidan dikmek değil, ormancılık yürüttükleri ormancılık politikaları ile yarattıkları tahribatı maskelemek istiyor. Anayasaya aykırı düzenlemelerle orman alanları yerli ve yabancı şirketlere peşkeş çekilmiştir. Bu tahribat algı yaratarak örtülmek isteniyor. 'Türkiye Yüzyılına Nefes' söylemi aldatmadan öteye geçemez” diye konuştu.
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