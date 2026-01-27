AKP’li belediye, heyelan bölgesindeki 74 dönümlük askeri alanı imara açtı: Yapılaşma risk yaratır

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) meclis toplantısında, İlkadım ilçesinde iki askeri alanın ticaret, turizm ve konut alanına dönüştürülmesini öngören imar değişikliği teklifi oyçokluğuyla kabul edildi. Derecik Mahallesi’nde bulunan 47 dönümlük askeri alan, Kökçüoğlu Mahallesi’nde, Gökberk Kışlası karşısındaki 27 dönümlük askeri alan, ticaret, turizm ve konut kullanımına açıldı.

Böylece toplam 74 dönüm askeri arazi imar planı değişikliğiyle farklı kullanımlara tahsis edildi. Meclis’te CHP grubu özellikle Kökçüoğlu Mahallesi’ndeki alanın heyelan bölgesinde yer aldığına dikkat çekerek 8 ila 11 kata varan yapılaşmanın ciddi riskler barındırdığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan, kentsel dönüşümün yalnızca bina yapmak olmadığını söyleyerek “50 araçlık caddeye 100 araç yüklerseniz, parkı, kütüphaneyi, sosyal alanı nüfusa göre planlamazsanız orası yaşanmaz hale gelir. Bu bir kentsel dönüşüm değil, sadece bina inşasıdır” dedi.

Tekcan, önceki dönemde askeri alanların park ve yeşil alan yapılacağına dair sözler verildiğini hatırlatarak bu arazilerin konut ve ticarete açılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

VEKİL SAVUNDU

SBB Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, amaçlarının vatandaşları sağlıklı ve güvenli konutlara kavuşturmak olduğunu savundu. Soğuk, gelişen teknolojiyle birlikte jeolojik ve teknik incelemelerin yapılacağını, alanların kente en uygun şekilde kazandırılacağını ifade ederek “Bu bölgelerin bir an önce dönüştürülmesi vatandaşlarımız açısından elzemdir” diye konuştu.