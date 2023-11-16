AKP'li Başakşehir Belediyesi yasa tanımıyor

Yayınlanma: 16.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.11.2023 - 03:00

İstanbul’da AKP’li Başakşehir Belediyesi’ne bağlı Şahintepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüme karşı yurttaşlar uzun süredir mücadele ediyor. Kanal İstanbul güzergâhında bulunan mahallede, kentsel dönüşüm uygulama yetkisinin belediyenin iştirak şirketi Başakkent A.Ş’ye devredilmesi konulu meclis kararlarına karşı birçok dava açılmış ve ilk olarak 2022 Aralık ayında şirkete devredilen yetkilerin 16 adada iptali sağlanmıştı.

2023 Haziran ayında ise şirkete devredilen yetkilerin 11 adada yürütmesinin durdurulmasına ilişkin başka bir karar daha verildi. Belediye bu kararalara itiraz ederek yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasını talep etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ise belediyenin itirazını reddeti ve böylece karar kesinleşmiş oldu.

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi hukukçularından Korkmaz Aslan, “Belediye bu mahkeme kararlarını tanımıyor. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) tanınmadığı bir dönemde belediyenin hukuku görmezden gelmesinin nedenini anlamak güç değil” dedi. Aslan, “Belediye meclisi 16 ada ve 11 ada ile ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararının arkasından dolanmak için belediye meclisinde yeni yetki devri kararları almaya başladı. O karar da dava konusu edildi. Belediye mahkeme kararlarını tanımamaya devam ettiği sürece biz de mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 2023 Haziran ayında yurttaşların yetki devrinin iptali istemi ile açmış olduğu dava da belediyenin aleyhine sonuçlandı. Davada söz konusu işlemin iptaline karar verildi. Ayrıca Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi üyeleri 28 Kasım’da söz konusu hukuksuzluklara dikkat çekmek ve seslerini duyurabilmek için Ankara’ya gideceklerini ifade etti.