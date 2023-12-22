AKP'nin çevre bilançosu ağır: 2023 ekokırım yılı oldu

Yayınlanma: 22.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.12.2023 - 03:00

Türkiye’nin birçok yerinde doğal ve arkeolojik alanlarda tahribat yaratacak veya yaratan projeler hız kesmeden devam ediyor. Kuruluş amaçlarından biri çevre kirliliğini önlemek ve çevreyle doğanın korunmasını sağlamak olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2023 yılında doğada tahribata yol açacak birçok projeye onay verdi. Yaşam savunucuları doğal alanları korumaya çalışırken önlerine “hukuk” engeli çıktı. Mahkemeler ve bilirkişiler sermayenin yanında oldu. Bakanlığın sisteminde yer alan bilgiye göre bu yıl en az 5 bin 559 proje için süreç başlatıldı.

Ayrıca 4 bin 628 projeye “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değil” kararı verilirken 527 projeye de “ÇED olumlu” denildi. İktidarın gözde şirketlerinden Cengiz Holding Muğla Bodrum’daki doğal sit alanı olan Cennet Koyu’nda turizm merkezi çalışmalarına başladı. Limak Holding ise Milas’taki Akbelen Ormanı’na girdi. Benzer bir şekilde daha önce Fırat Nehri’ni siyanürlü karışımla zehirleyen Kanadalı Anagold şirketine de büyüme izni verildi.

ÜLKEYİ MADEN AŞKI SARDI!

Uzmanların “Fakirleşen ülkeler madene sarılır” söylemleri 2023’te bir bir gerçek oldu. Bu sene bakanlığa 1132 yeni maden projesi için başvuru yapıldı. 992 proje için “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. Bunun yanında yaşam savunucuları ve köylüler tarafından yıllardır korunan ve kesintisiz nöbet tutulan Akbelen Ormanı’na yazın polis ve jandarma eşliğinde iş makineleri girdi. Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projsi olan YK Enerji’nin termik santralına kömür sağlanması için ormanın 740 dönümlük alanı yok edildi. Ayrıca bakanlık tarafından Erzincan İliç’te Kanadalı Anagold Madencilik tarafından 2008’den beri işletilen ve geçen yıllarda siyanür havuzunda sızıntı yaşanması sonucunda Fırat Nehri’ne zehir karıştıran Çöpler Kompleks Madeni’nin büyümesine onay verildi.

Bu yıl ayrıca Limak Holding’e bağlı Limak Çimento tamamı devlet ormanından oluşan 78.34 hektar yani yaklaşık 110 futbol sahası büyüklüğündeki arazide maden ocağı işletmek için başvuruda bulundu.

CENNET KOYU’NA GİRDİLER

Turizm adı altında ülkenin birçok noktasında da otel çalışmalarına başlandı veya adım atıldı. 186 proje için başvuru yapılırken 170 tanesine de onay verildi. Bu projelerin en başında da Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding yerini aldı. Cennet Koyu’nda 101 apart oda ve 83 suit oda olmak üzere toplam 184 odalık proje için Aralık 2022’de onay alan şirket bu yıl çalışmalara başladı. “Doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü alan” olması gereken bölgede iş makineleriyle birlikte yıkım başladı.

ENKAZ ATIKLARI DOĞAYA DÖKÜLDÜ

Türkiye 2023’ün başında yüzyılın felaketiyle karşı karşıya kaldı. 6 Şubat’ta 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından resmi rakamlara göre 50 bin 783 kişi yaşamını yitirdi. Birçok ilde atıklar tarım arazileri, sulak ve doğal yaşam alanlarına döküldü. Kamuoyuna sık sık yansıyan görüntülere uzmanlar ve yaşam savunucuları tepki gösterdi. Ancak bu yanlıştan geri dönülmedi.

Ayrıca Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) raporlarına göre, milyon tonluk hafriyatlar depolama alanlarına taşınırken kamyonların kasaları kapatılmadı. Bölgede toz yayılımını önlemek için bir şey yapılmadı. Ayrıca depolama alanlarının yer seçiminde öncelik çevre ve insan sağlığı değil, lojistik imkânlar oldu.

Öte yandan yurttaşlar hâlâ daha bölgede yardım beklerken deprem bölgelerinde projeler hız kesmedi. Depremden bir gün sonra Adana’da maden ve kimyasal üretim tesisi için adım atıldı.