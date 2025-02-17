Akyaka Orman Kampı’ndaki ağaç kıyımına tepki

Yayınlanma: 17.02.2025 - 12:12

Güncelleme: 17.02.2025 - 12:12

Muğla’nın Ula ilçesinde bulunan Akyaka Orman Kampı’ndaki ağaç kesimine ve bölgenin betonla kaplanmasına karşı Gökova Ekoloji Meclisi’nin çağrısıyla yurttaşlar yürüyüş ve basın açıklaması yaptı. Akyaka Plajı’nda bir araya gelen yaşam savunucuları “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Kıyılar, ormanlar sermaye değildir”, “Akyaka uyuma ormanına sahip çık” sloganları eşliğinde Gökova Orman İşletme Müdürlüğü önüne yürüdü.

Burada yapılan basın açıklamasını okuyan Gökova Ekoloji Meclisi Gönüllüsü Serdar Denktaş, A Tipi Mesire Alanı olan Akyaka Orman Kampı’nın 10 yıl önce kiralanarak özelleştirildiğini ve daha fazla rant uğruna doğal yapısı tahrip edilerek, halkın kullanım alanları kısıtlandığını söyledi. Denktaş, “Geçen yıl sözleşmesi bitmiş olmasına rağmen Orman Kampının işletmesi, kimsenin duymadığı bir süreçte yeniden ihale edilerek, gizli kapaklı yeniden 20 yıllığına Muğla Vakfına verilmiştir. Kamuya ait bir alanın kamudan gizlenerek bu şekilde kiralanmasını protesto ediyoruz. Kamu yararının gözetilmesi öncelikli olması gerekirken yürütülen faaliyetler sonucunda yurttaşların Orman Kampında yararlanacağı alanlar giderek halka kapatılarak ticari alana dönüştürülmektedir. Orman Kampının kıyı alanları çitlerle kapatılmış, kafeler, çay bahçeleri, restoranlar tesis edilerek üçüncü kişilere kiraya verilmiştir. Kıyılara halkın erişimi çitlerle engellenerek şezlonglarla kaplanmış ve kıyıdan ücretsiz yararlanma imkanı oldukça kısıtlanmıştır” dedi.

“KIYI KANUNUNA AYKIRI”

Geçen yıl bu uygulamaları protesto ettikleri için yargılandıklarını belirten Denktaş, “Bu davada eylemlerimizin meşruluğu mahkeme tarafından da onaylanarak beraat ettik. Muğla Vakfının istinafa taşıdığı mahkeme kararı İstinaf Mahkemesi tarafından da onaylanarak kesinlik kazanmıştır. Mahkeme kararında protesto eylemimizin anayasal hak olduğunun ifade edilmesi yanında, Muğla Vakfının yürüttüğü faaliyetlerin Kıyı Kanununa aykırı olduğu da karar metnine eklenmiştir. Mahkeme kararında, işletmecinin elindeki kira sözleşmesinin kendisine yasaya aykırı faaliyet gösterme hakkı vermediğini belirtilmiştir. Hâl böyle iken, Orman Kampında Kıyı Kanununa aykırı faaliyetler aynen devam etmektedir. Üstelik Muğla Orman Müdürlüğü ile yenilenen kira sözleşmesi sonrasında bu faaliyetler iyice hız kazanmıştır. Çadır ve kamping alanı olarak kullanılan bölgede yürütülen inşaat çalışmaları ile çok sayıda ağaç kesilmiş, doğal yapı tahrip edilerek betonlaştırılmış, yeni karavan alanları tesis edilmiş, ticari alanlar genişletilmiştir. Kesilen onlarca ağaç hızla kamyonlara yüklenerek alandan uzaklaştırılmıştır. Halen devam eden bu çalışmalar sırasında basketbol sahası dahi yok edilerek ticari alana dönüştürülmüştür” diye konuştu.

“AKYAKA ORMAN KAMPI ORTAK YAŞAM ALANIDIR, SERMAYE DEĞİLDİR”

“Akyaka Orman Kampı işletmeci şirket tarafından gün geçtikçe doğal güzelliğini yitirirken, kampın kamu yararına ve işletim planına uygun işletilmesinden sorumlu olan Muğla Orman İşletme Müdürlüğü tüm bunlara seyirci kalarak yol vermektedir” diye devam eden Denktaş, “Bizler, Akyakalılar ve Akyaka'ya yolu düşen, ortak kullanım alanımıza sahip çıkan tüm yurttaşlar olarak Orman Kampında yürütülen bu kamusal alana el koyma faaliyetlerini protesto ediyoruz. Muğla Orman İşletme Müdürlüğünü, Gökova Orman İşletme Şefliğini ve Muğla Vakfı'nın sahibi Muğla Valiliğini yurttaşların Orman Kampı'ndan yararlanmasını kısıtlayan, doğaş yaşam alanını tahrip ederek betonlaştıran bu faaliyetleri derhal durdurmaya, tesis edilmiş tüm yasaya ve işletim planına aykırı yapıları kaldırmaya davet ediyoruz. Gökova Ekoloji Meclisi olarak mücadelemizi idari, hukuki ve meşru tüm yolları kullanarak sonuç alınıncaya kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz. Akyaka Orman Kampı ortak yaşam alanıdır, sermaye değildir!” ifadelerini kullandı.