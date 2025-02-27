Alan mühürlendi ama Sinpaş ocak ayında 357 devremülk sattığını duyurdu: 224 milyon TL kazandı

Yayınlanma: 27.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.02.2025 - 04:00

Muğla Marmaris’teki milli park sınırları içerisinde yapılan ve birçok kesim tarafından “ekokırım suçu” olarak adlandırılan Sinpaş’ın Kızılbük projesinde çalışmalar devam ediyor. Yıllardır yaşam savunucuları ve yurttaşların mücadelesi sonucunda hem mahkeme hem de Marmaris Belediyesi şirketin neredeyse bütün ruhsatlarını iptal etti.

Bu süreçte Sinpaş, satış yapmaya ise devam etti. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildiriye göre, 1 Ocak-31 Ocak arasında 357 adet devremülkün satışı yapıldı. Bu satışlardan ise 224 milyon 346 bin TL kazanç sağlandı. Bu rakamlarla birlikte şirket şimdiye kadar proje kapsamında 29 bin 470 devremülk satmış oldu. Yapılan devremülk satışlarında da toplam KDV hariç 7 milyar 419 milyon 260 bin TL kazanıldı. Aynı zamanda şirket sermayesini artırdığını da duyurdu. 25 Şubat’ta yapılan ilanla birlikte 900 milyon TL’lik şirket sermayesi, 1 milyar 200 milyon TL’ye çıkarıldı.

‘ÇALIŞIYOR İDDİASI’

Belediyeyle mahkemenin ruhsat ve imar durum belgesi iptallerinin ardından alan mühürlendi. Ancak Marmaris Kent Politikaları Derneği tarafından yapılan açıklamada şirketin mühürlenen alanlarda da çalıştığı iddia edildi. Dernek açıklamasında çalışmaların kesintisiz devam ettiği, şirketin toplamda beş ruhsatının kaldığı ama ruhsatların geçerli olduğu alanda çalışma yapılmadığı bildirildi. Bunun yanında Marmaris Belediyesi’nin elektrik ve su kesimi için gerekli kurumlara yazı yazdığı ve yakın zamanda kesinti yapılacağı da aktarıldı.

NÖBET DEVAM EDİYOR

Marmaris Kent Politikaları Derneği’nin Sinpaş’ın çalışmalarının durdurulması için Marmaris Kaymakamlığı önünde başlattığı nöbette 30 gün geride kaldı. Yaşam savunucuları, kazanım elde edene kadar oturma eylemine devam edecekler.

