Antalya Gökdere Vadisi'nde orman alanı 20 yıllığına kiraya verilecek

Yayınlanma: 03.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.10.2024 - 04:00

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi sınırlarında bulunan Gökdere Vadisi’nde 120 bin 540 mertrekarelik orman alanı “konaklamalı orman parkı” olarak işletilmek üzere 20 yıllığına kiraya verilecek. Yangına hassas bölgede yer alan orman arazisinde yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik yapılaşmanın yanı sıra her biri 80 metrekareden oluşan 130 çadırlık kamp alanı ile 70 adet de karavan kamp alanı yapılacağı öğrenildi. Yıllık 2 milyon 510 bin TL tahmini bedel üzerinde ihaleye çıkarılan orman arazisinde yüzme havuzunu da içeren yapılaşma önerileri arasında kır kahvesi, lokanta, büfe, otopark, ibadet yeri, çocuk oyun alanı ve sağlık tesisi gibi bölümler de yer alıyor.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Hazine ve orman arazilerinin turizme tahsisini düzenleyen “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklikle orman arazilerinde turizm amaçlı yapılan tahsislerde “mesire yerlerini” ibaresi, “orman parklarını” olarak değiştirilmişti. 28 Eylül 2024’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile özellikle turizm potansiyeli yüksek olan bölgelerdeki orman arazilerinin “orman parkı” başlığı altında kiralanmasını hızlandıracağı belirtiliyor.