Antalya Valiliği’ne kurul onayı çıkmadı

Antalya Valiliği’ne devredilen Kaleiçi Yat Limanı’nın hemen yanındaki arkeolojik sit alanındaki Mermerli Plajı’nda yürütülen onarım ve çevre düzenlemesi projesine koruma bölge kurulundan onay çıkmadı.

Kurul, Valilik şirketinin yaptığı projeye aykırı mekanlarla cam doğrama ve tentelerin kaldırılmasını istedi. Koruma bölge kurulu, alana konulan 15 metrekareden büyük yapıların “Yat Limanı Koruma Amaçlı İmar Planı”na aykırı olduğunu belirtti. Kurul kararında, “Proje içeriğinde surlarla ilişkisi gösterilmemiş olduğu görüldüğünden uygun bulunmadığına karar verilmiştir” dendi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Mermerli Plajı’ndaki onarım projesi için 80 milyon lira harcandığını açıklamış, daha da harcamaların yapılacağını belirterek çalışmaların kent halkına daha iyi hizmet vermek amacıyla yürütüldüğünü belirtmişti.