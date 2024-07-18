Antalya’da kıyı mevzuatına aykırı şekilde inşa edilmiş yapıların artması tepki çekiyor

Yayınlanma: 18.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.07.2024 - 04:00

Dünyada nadir olarak görülen ve milyonlarca yılda oluşan Antalya’da şehir merkezindeki falezler, turizm işletmelerinin asansör ile denize ulaşma hırsları nedeniyle betonla doldurulup kapatılıyor. Falezler tahrip edilirken “falez silüeti” de bozulmuş oluyor. Doğal SİT Alanı olarak kabul edilen falez yapı, kayaların aşınması ile oluşan yüksek eğimli, genelde 40 dereceden dik hatta negatif eğimli kıyı olarak tarif ediliyor. Antalya’nın Lara bölgesinde falez üzerinde kıyı şeridinde bulunan turistik tesisler koşulları zorlayarak bazen kaçak bazen de değişik yollarla 30-40 metre yükseklikten denize inilebilmesi için asansör yapmayı tercih ediyor.

Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, asansör yapımı için falezlerin bozulmasına, “Falezler oyulmuş, yok etmişler resmen. Buna nasıl, kim izin verebiliyor” diyerek tepki gösterdi.

SİT alanı olan falez yapısına zarar vermeden prefabrik olarak merdiven yapılabilecekken asansör inşaatının kabul edilemez olduğunu söyleyen Ünlü, “Otel sahiplerine peşkeş çekiliyor resmen. Antalya’nın dünyaca ünlü falezlerini oyarak imar işlemleri başlatan bölgenin meşhur otelleri var ne yazık ki. Lara bölgesinde ‘doğal sit alanı’ statüsündeki falezlerde yapılan yapıların kaçak olduğu ve imar izninin çıkmadığını biliyoruz ama ne yazık ki göz yumuluyor” dedi.

‘ÇALIŞMALAR İZİNSİZ’

Ünlü şöyle konuştu: “Aslında bütün bu çalışmalar izinsiz. İnşaat başladığında da denetim söz konusu değil. Kıyı kanununa uygun, malzemesi yönetmeliklere uygun, metrekare olarak yönetmeliğin izin verdiği metrekarelere uygun dendiği anda ön onay verilmiş oluyor. Bu da yapılaşma izni verilmiş demek.”