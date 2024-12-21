Antalya’da kıyıya onay alan şirket, daha oteli dikmeden kapasite artışı istedi

Yayınlanma: 21.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.12.2024 - 04:00

Kıyı kenarlarına yapılan otellere karşı yurttaşın mücadelesi sürerken bu arada her geçen gün yeni bir proje için adım atılıyor. Geçen yıl Antalya Kemer’deki deniz kenarı arazide otel yapmak için girişimlerde bulunan Hayat Sağlık Hizmetleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” onayını almıştı. Şirket, alana otelini kurmak için çalışmaya başlamadan önce bakanlığa ikinci başvuruyu yaptı. Kapasite artışı talep eden şirket, alana villa da dikecek.

Şirketin hazırlamış olduğu proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, inşaat alanı 42 bin 960 metrekare. Proje kapsamında 500 oda kapasiteli birimler yapılacak. Bu birimlerin 24’ü villa tipi olacak. Geri kalan odalar ise iki otel bloku içerisinde yer alacak. Bunların yanında bir de konferans ve gösteri merkezi inşa edilecek. Şirketin yapacağı ana bina ise üç katlı olacak. Belirlenen toplam 90 bin 740 metrekarelik alanın içerisine havuz da inşa edilecek.

BAŞKA OTEL DE VAR

Aynı şirketin Alanya’da da bir oteli bulunuyor. İncekum bölgesinde yer alan bu otel de 93 bin metrekarelik alanı kaplıyor. Ana binanın yanı sıra, ahşap evler, villalar, plaj, havuz, aqua park ve benzeri birimlerin de yer aldığı otel, ‘“Ultra her şey dahil” konseptle hizmet veriyor. Kıyı Kanunu’na karşın kendine ait plajı olan otel, minimum dört günlük hizmet veriyor. Bir kişinin bölgede dört gün konaklaması ise Haziran 2025 fiyatlarına göre 36 bin 959 TL.